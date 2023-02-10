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麥肯錫：金融科企跨境支付市佔率升

標籤：經濟

【明報專訊】諮詢公司麥肯錫發表報告，指出在跨境支付市場，銀行業務份額被專門支付企業和金融科技企業等非銀行企業佔有。在增長最快的中小企的企業對企業（B2B）支付市場，非銀行支付公司市佔率由2014年的5%至2021年增至12%，預期在2024年將增至17%。在亞洲支付市場內，有支付機構指去年首3季收入按年增長三成，銀行普遍維持平穩。

麥肯錫指出，金融科技企業在多個方面與銀行競爭有優勢，例如處理交易時間或只需數小時，相對銀行需要時以日計； 提供完全數碼化和出色的整合用戶體驗等。不少金融科技公司提供支付以外服務，在整合的平台提供貿易融資、資金和外匯風險管理等增值服務。部分支付公司亦通過應用程式介面（API）連接其他服務提供者，以數碼工具取代客戶經理，處理客戶外匯需要，令企業更願意由採購到付款使用這些非銀行機構。

籲銀行整合平台 建適用方案

對於銀行應如何回應，麥肯錫認為銀行核心優勢在擁有分行和銀行同業網絡，可由實體客戶經理幫助客戶處理重要的交易支付，銀行亦擁有廣泛的服務可與支付結合，並能夠進入一手外匯市場獲取最佳匯率和充足流動性，也可分享在不同地區處理風險和監管的經驗。該行建議銀行可為客戶建立適用的解決方案，或結合銀行不同產品、人員和科技建立一個整合的平台。

麥肯錫稱銀行需着重提高方便性和增值服務，同時應提高營運效益，金融科技同業目前較銀行優勝。另銀行亦可與金融科技企業建立伙伴關係或併購，可讓銀行快速進入中小企業支付領域。