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迪士尼裁7000人 慳429億 Disney+訂戶首降 CEO冀串流媒體賺錢

【明報專訊】迪士尼（美：DIS）傳奇CEO艾格（Bob Iger）自去年11月重掌帥印後首度公布季績，儘管迪士尼上季收入及盈利勝預期，但仍宣布進行大規模改組，削減多達7000員工，相當於其22萬員工總數3%，以節省達55億美元（約429億港元）的開支，當中30億美元將會向非體育相關內容開刀。在推行大規模瘦身之際，迪士尼承諾恢復向股東派發股息以緩解激進投資者佩爾茨（Nelson Peltz）對迪士尼開支過多及停止派息等不滿。佩爾茨的發言人稱，很高興迪士尼聽取意見。迪士尼早段股價升4%。

受惠於產品價格上調，百事（美：PEP）上季收入及盈利勝預期，股價早段升2%。受企業業績提振，美股3大指數早段向上，納指升約1%。

艾格在業績發布會表示，迪士尼正進行重大轉型，重點是提升創造力，減少開支，並為串流媒體業務帶來利潤。迪士尼將重組為3大部門：娛樂（包括大部分串流媒體及傳統媒體業務）、ESPN（包括ESPN電視網絡及ESPN+串流媒體業務） ，以及樂園、體驗與產品。

承諾恢復派息 激進投資者表滿意

作為重大企業改組的一部分，內容主管將被賦予更大權力，並提升了體育媒體的地位。艾格強調，不考慮剝離ESPN業務，認為其品牌和節目非常健康，並為迪士尼創造價值，目前只需要構思如何將其貨幣化。此前富國銀行分析師預期，迪士尼會在2023年底前剝離ESPN及美國廣播公司（ABC），以專注於影視版權。

重組為3大部門 無意剝離ESPN

艾格指出，發展串流媒體仍是迪士尼的首要重任。不過由於失去印度板球超級聯賽（IPL）的數碼播映權，迪士尼在印度和東南亞流失訂戶。在截至12月底的2023財年首財季，Disney+流失240萬訂戶，總訂戶數量降至1.618億，是其2019年底推出以來，首次訂戶數量萎縮。

包括串流媒體在內的直接面向消費者業務（Direct-to-Consumer），上季經營虧損按年擴大78%至10.5億美元，不過少於分析師平均預期的12.2億美元。由於串流媒體業務的虧損比預期少，加上主題樂園的表現強勁，提振了迪士尼整體表現。雖然上海迪士尼上季受疫情影響而減少營業日數，不過受美國本土，以至巴黎和東京的業務帶動，上季主題樂園收入按年增21%至87億美元。

迪士尼上季整體季度收入按年增8%至235億美元，略高於分析師預期。經調整每股盈利99美仙，高於預期的78美仙。艾格表示，將要求董事會在年底前恢復股東派息。財務總監麥卡錫（Christine McCarthy）表示，初期派發的股息可能是疫情前的一小部分，然後會逐步提升。市場人士認為，迪士尼已做了很多佩爾茨要求的事，儘管不一定源於他施加壓力。

艾格昨晚向CNBC表示，除了幫助董事會尋找繼任人選，他在短期內還有很多工作要做，不過按計劃他只會擔任迪士尼CEO兩年。

（綜合報道）

[國際金融]