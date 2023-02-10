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瑞信全年勁蝕624億 客戶單季撤資近萬億

【明報專訊】醜聞纏身的瑞信（瑞士：CSGN）錄得2008年金融海嘯以來最嚴重的年度虧損。受客戶撤回資金等影響，瑞信的財富、資產管理和投資管理部門收入下降，第四季虧損14億瑞郎（約120億港元）。季度表現持續慘淡，令瑞信全年虧損達到73億瑞郎（約624億港元），連續第二年「見紅」。

海嘯後最大虧損 料續見紅

瑞信此前曾表示，財富管理資產在10月被客戶提取了10%。當時瑞信傳出財困，並公布大規模重組方案，引發資金外流。瑞信最新補充，客戶在第四季撤走1070億瑞郎（約9152億港元），當中三分之二資金在10月流出。瑞信現正進行徹底重組，試圖從一系列危機恢復盈利。根據此前計劃，瑞信將在5.2萬員工當中裁員9000人，並剝離其投資銀行業務。瑞信表示，已斥1.75億美元收購M. Klein & Co.的投行業務Klein Group，以推進自身投行部門分拆。M. Klein ＆ Co.負責人Michael Klein將加入瑞信執行董事會，領導瑞信分拆出來的新投行業務CS First Boston。

是次改組是瑞信發生一系列醜聞後進行。該銀行在2021年接連因Greensill Capital倒閉及對冲基金Archegos Capital爆煲而損失逾百億美元。不過瑞信最新警告，高昂的重組成本將導致2023年再次出現「重大虧損」。

（綜合報道）

[國際金融]