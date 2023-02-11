無迫切資金需求已伸手屬罕見

【明報專訊】領展（0823）今次188億元大供股行動，為2009年及2010年金融海嘯衝擊、匯豐控股（0005）與一眾內銀股供股以來規模最大。但相對匯豐與內銀當年受金融海嘯衝擊，為解資金短缺、提升監管資本比率要求的迫切資金需求，以至疫情期間國泰（0293）營運資金不足尋求政府借貸的同時，並向股東「伸手」以解燃眉之急（見表），今次領展為爭取長遠投資回報預留資金併購，向股東供股籌資則甚為罕見。
分析認為，領展在未覓得具體併購項目前提下，先向股東供股集資，無疑是要求股東對管理層的執行能力給予絕對信任和肯定。但有財經評論員及基金經理仍表示，認同領展向股東籌資減債及預留資金出擊收購的做法，並提醒小股東不供股會「蝕底」。
領展最大機構股東為貝萊德（Blackrock），披露持有8.97%權益，本報電郵問該行是否支持供股，至截稿未獲回覆。對於被問提出供股前有否徵詢機構投資者意見，王國龍指，由於涉價格敏感交易，「事先不可能與單位持有人討論。」
資深財經評論員曾淵滄則對領展供股反應正面，指加息周期以來，市場出現許多便宜項目，不少商務物業貶值。領展供股旨在籌錢收購便宜項目，機會不是時常有，相信不難買到好項目。
東驥基金管理董事總經理龐寶林亦認為領展做法正確，因加息後舉債成本高，供股除了集資成本較低外，亦可降低負債比率，減少債息負擔。他指出，領展過往主力翻新香港舊物業，現時已做得七七八八，故要靠海外項目帶動增長。他料領展股價復牌後會跌，但提醒小股東不供股會「蝕底」。