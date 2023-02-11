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傳美限制投資中國科技 港股挫433點

【明報專訊】《紐約時報》報道，美國政府計劃推出新限制措施，限制美國企業在中國投資包括人工智能等高科技產業，或在兩個月內公布。消息一出即震散科網股，拖累港股昨日最多跌466點，恒指收市跌2%或433點，報21,190點，科指更跌逾4%。

科指成分股昨日全線下挫，盤中曾低見4353點，收市跌4.6%至4362點；國指跌187點或2.56%，報7126點，大市成交1197億元。港股表現疲弱，北水則趁機撈底，由連續兩日淨賣出轉為淨買入，昨日錄得淨買入32.2億元，是1月5日以來最多，小米（1810）及盈富基金（2800）分別錄得15.5億及13.3億元淨流入。

北水趁機撈底 淨買入32億

科網股昨成跌市主因，京東（9618）宣布推出產業版ChatGPT，命名為ChatJD，但無阻股價急跌，收市仍挫6.3%至210.4元；百度（9888）為跌幅最大藍籌，跌7%至140.4元，累計連跌第三日，完全蒸發周二公布聊天機械人「文心一言」後的升幅；美團（3690）、阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）均跌逾3%（見表）。

另外，MSCI開市前公布換馬結果，中國指數加入12隻新股份，包括康方生物（9926）、名創優品（9896）ADR等；金風科技（2208）、海昌海洋公園（2255）等6隻股份就被剔出指數；MSCI香港指數剔出港燈（2638），無加入新股份，相關變動將於2月28日收市後生效。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基稱，科網股近日已累積一定升幅，自內地官媒呼籲勿盲炒ChatGPT概念股後，科網股已見回調勢頭，加上昨再傳限投消息，令整個板塊捱沽。他預計未來大市仍以調整為主，欠缺好消息下，短線將於21,000點上落，中長線仍看好港股。新經濟股經歷去年第四季後，相信未來業績將改善，預計下月兩會將有更多支持行業政策，可趁大市調整吸納優質新經濟股。