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美銀：中資股反彈空間大 首階段靠估值上升帶動

【明報專訊】隨着中國經濟重開及正常化，美銀證券對中國市場看法整體向好，該行大中華區首席金融分析師吳旖認為，中國市場有龐大的反彈空間，並會分為兩個階段復蘇。首階段企業由估值擴張帶動，次階段則由盈利帶動增長。她指出，現時MSCI中國指數市盈率約為12倍，較2021年初的高位16至17倍仍有差距，可見仍有不小上行空間。

隨着防疫放寬，美銀證券大中華區消費研究主管羅辰表示，消費活動將會回暖，消費於過去佔中國GDP逾五成。在農曆新年間，內地消費表現較預期好，他認為首階段復蘇主要由被壓抑的需求及奢侈品消費帶動，次階段則視乎就業及工資展望、消費者信心等判定復蘇進度。

農曆新年消費表現勝預期

吳旖預料整體中國市場將會錄得約10%的盈利增長。首階段復蘇時，投資者較為偏好較大市值、權重及較高風險（High-Beta）的中資股。股份於離岸市場如國指、ADR表現，或較在岸市場如上證指數及CSI300為好。次階段市場則着重盈利增長，當中尤其看好綠色經濟有關的股份，例如新能源、電池供應鏈、可再生能源等。行業內大多為市值較小的公司，因此擁有龐大的上升空間，中小型市值股份將跑贏大市，並可將其與權重較高、風險低而且高息的國有企業配對。

值得留意的是，現時為證券市場的短期反彈，3至5月則可能受益於去年上海爆發疫情的低基數影響，吳旖指出，反彈力度以及持久度，則需靠消費者信心、信貸需求等判斷，若於6月出現疲弱迹象，內地政府仍可能需要加大力度推出刺激政策。