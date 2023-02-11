渣打：阿布扎比銀行未為收購評估

日前有報道指阿布扎比銀行仍在推進收購渣打計劃，渣打澄清指，該行目前並無對可能要約收購渣打集團做評估。上月5日，阿布扎比銀行已公布就可能收購渣打做最初步階段的評估，但已停止該評估工作。

公告亦提到，阿布扎比銀行保留權利在6個月內公布收購公司的要約或可能要約，惟僅在經渣打董事會同意；第三方公布對渣打提出收購要約的確實意圖；公司為英國守則之目的公布規則9所述的豁免或為香港守則之目的公布「清洗交易」建議或反收購；情况已發生重大變動等4個情况之下。

大摩：面臨不少監管障礙

大摩發表報告指，若阿布扎比銀行繼續推進收購渣打計劃，將會面對不少監管障礙，包括英國的主要監管機構及潛在的客戶反應等，達成協議所需的時間亦會是一個挑戰。大摩認為，其他希望擴展全球網絡的銀行亦有可能向渣打提出收購，在收購當中，相關銀行則需支付溢價。現時渣打銀行目前的價格有基本面的支持，大摩給渣打目標價69.3元，較昨日收市價溢價約2%，最樂觀預測為123元。