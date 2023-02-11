港美息差15年最闊 港匯觸7.85 金管局或出手接錢 銀行結餘料再跌

明報記者 鄺海盈

昨日與樓按相關的1個月拆息連跌4日，跌7.55點子至2.24274厘，為去年9月後最低。短線拆息方面，隔夜拆息升3.41點子至0.90679厘。中長線拆息方面，3個月拆息跌0.82點子至3.43286厘；6個月拆息跌1.19點子至4.0347厘；12個月拆息升1.8點子至4.68315厘。

1個月拆息連跌4日

美國本月初加息後，美匯指數未有回落，維持於103水平。美元1個月拆息（LIBOR）報4.575厘，令港美息差擴闊至約2.3323厘，連續4日擴闊。美元強勢，加上息差擴大，港匯曾低見7.85元，截至晚上10時，港匯報7.8498元。金管局對上一次入市接錢為去年11月9日，承接9.11億港元沽盤。若港匯持續觸及弱方兌換保證7.85水平，金管局今年或將首次入市干預。

反映套息交易增加

上商林俊泓：下周三更活躍

上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，金管局入市只是時間問題，港元貶值至近7.85元水平反映套息交易增加，投資者為賺取息差逾200多點子沽出港元套利。由於匯市是「T+2」交收，將近周末之時以美元做套息交易，有機會連同周六及周日的利息也可賺取，料下星期三套息交易會更活躍，當本港銀行未能承接沽盤之時，金管局將較大機會入市。

林俊泓續稱，根據以往歷史，一旦金管局出手接錢，一個月內銀行結餘已可流走過百億元。當結餘跌至600至700億元時，料拆息便會反彈，收窄港美息差。加上現時6個月拆息仍維持於4厘左右水平，反映1個月拆息有不少上升空間。