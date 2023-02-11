日央行非「大鴿派」接棒 圓匯漲 媒體：經濟學家植田和男獲提名接任

匯率的即時變動，反映市場最初解讀這個出乎意料的人選，立場可能相對鷹派。71歲的植田和男昨拒絕評論日本政府是否就繼任問題與他接觸，不過他透露了鴿派立場：「日本央行目前的貨幣政策是合適的。我認為目前有必要繼續採取寬鬆措施。」雨宮正佳昨亦向國會表示，現階段毋須進一步調整孳息率曲線（YCC）政策，原則上透過刺激政策實現2%通脹目標仍是合適的。隨着植田及雨宮相繼放鴿，日圓兌美元回落至131。

植田和男去年7月曾警告，日本央行不要過早收緊貨幣政策。但他同時補充，未來某個時候需要檢討這「前所未有」的寬鬆框架，因為日本央行需要為寬鬆政策退場作準備。

指有必要續採寬鬆措施

日本央行前貨幣政策官員門間一夫形容，植田在1998至2005年擔任日本央行政策委員期間，是「最鴿派」的成員，作為「堅定的抗通縮鬥士，他不太可能突然作出震驚市場的鷹派決定」。2000年8月，植田曾投票反對央行退出零利率政策，不過當時無法阻止央行加息。

一名接近植田的人士稱，在日本率先推出量化寬鬆政策的90年代，植田一直是貨幣政策的重要聲音。部分市場人士則認為，植田非鷹、非鴿，而是基於現實情况的決策者。部分分析認為，日本央行的貨幣政策會有一定程度的延續性，並將取決於經濟數據。

市場人士：植田非鷹非鴿

植田於1980年在麻省理工學院獲經濟學博士學位，並曾在加拿大卑詩大學任教。他返回日本後曾在東京大學任教，並成為該校經濟學系主任。

《日經新聞》另透露，兩名日本央行副行長提名人選，包括央行現任理事內田真一，他在制定現行貨幣政策發揮重要作用。

另一提名人選是金融廳前長官氷見野良三。日本政府計劃下周二向國會提名相關人選，經參眾兩院同意後，新任行長將於4月9日就任，而兩名副行長將於3月20日履新。

（綜合報道）

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