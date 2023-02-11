日央行非「大鴿派」接棒 圓匯漲 媒體：經濟學家植田和男獲提名接任

【明報專訊】日本央行下任行長提名人選爆出大冷門。《日經新聞》的消息稱，被視為「大鴿派」兼下任行長頂頭大熱人選的現任央行副行長雨宮正佳，在日本政府接觸他商談繼任意向時，被雨宮正佳拒絕。根據《日經新聞》、NHK、《讀賣新聞》及共同社的消息，日本政府現已決定提名日本央行政策委員會前成員植田和男繼任行長，接替將於4月8日任期完結的黑田東彥，領導未來超級寬鬆政策的調整。雨宮不會繼任的消息，一度刺激日圓兌美元升逾1%，升穿130關口；每百日圓兌港元升穿6算。
匯率的即時變動，反映市場最初解讀這個出乎意料的人選，立場可能相對鷹派。71歲的植田和男昨拒絕評論日本政府是否就繼任問題與他接觸，不過他透露了鴿派立場：「日本央行目前的貨幣政策是合適的。我認為目前有必要繼續採取寬鬆措施。」雨宮正佳昨亦向國會表示，現階段毋須進一步調整孳息率曲線（YCC）政策，原則上透過刺激政策實現2%通脹目標仍是合適的。隨着植田及雨宮相繼放鴿，日圓兌美元回落至131。
植田和男去年7月曾警告，日本央行不要過早收緊貨幣政策。但他同時補充，未來某個時候需要檢討這「前所未有」的寬鬆框架，因為日本央行需要為寬鬆政策退場作準備。
日本央行前貨幣政策官員門間一夫形容，植田在1998至2005年擔任日本央行政策委員期間，是「最鴿派」的成員，作為「堅定的抗通縮鬥士，他不太可能突然作出震驚市場的鷹派決定」。2000年8月，植田曾投票反對央行退出零利率政策，不過當時無法阻止央行加息。
一名接近植田的人士稱，在日本率先推出量化寬鬆政策的90年代，植田一直是貨幣政策的重要聲音。部分市場人士則認為，植田非鷹、非鴿，而是基於現實情况的決策者。部分分析認為，日本央行的貨幣政策會有一定程度的延續性，並將取決於經濟數據。
植田於1980年在麻省理工學院獲經濟學博士學位，並曾在加拿大卑詩大學任教。他返回日本後曾在東京大學任教，並成為該校經濟學系主任。
《日經新聞》另透露，兩名日本央行副行長提名人選，包括央行現任理事內田真一，他在制定現行貨幣政策發揮重要作用。
另一提名人選是金融廳前長官氷見野良三。日本政府計劃下周二向國會提名相關人選，經參眾兩院同意後，新任行長將於4月9日就任，而兩名副行長將於3月20日履新。