moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

市場候通脹數據 納指先回軟 分析：港股調整未完 料反覆向下

標籤：經濟

【明報專訊】美國債息高企，美元匯價一度轉強，市場靜候今周公布的通脹數據，對息口敏感的納指上周五先行回軟，收市跌0.61%；標指及道指則升0.22%及0.5%。在科網股陰霾下，恒指夜期及ADR均跌逾百點，分析相信，港股未完成調整，仍處於反覆向下階段，而科網股炒作ChatGPT概念後趨向冷靜，行業基本面仍穩健。

明報記者 蕭嘉聰

美國2年期債息上周五一度升至4.53厘；10年期債息亦曾升至3.749厘，拖累納指受壓，收市報11,718點，跌穿10天線（11,842點），技術走勢稍差。總結一周表現，三大指數同樣以納指表現最差，累跌2.41%；道指及標指分別跌0.16%及1.11%。

著名投資者爭入董事局 Tesla周五跌5%

據外電報道，持有特斯拉（ Tesla，美：TSLA）約44萬股的著名投資者Ross Gerber正爭取成為集團董事局成員，以約束行政總裁馬斯克（Elon Musk）的行為。他指出，特斯拉「是時候成長」，應建立自己形象，而非單是圍繞馬斯克，消息拖累特斯拉上周五股價收市急跌5.03%。其他大型科網股亦回軟，Meta（美：META）及亞馬遜（美：AMZN）分別跌逾2%及0.6%（見表1）。此外，召車軟件Lyft（美：LYFT）首季盈利指引遠遜市場預期，收市大跌36.44%至10.31美元。另一方面，俄羅斯宣布下月擬減少石油產量，刺激國際油價單日上升逾2%，一周累計更升逾8%，是去年10月以來最大單周升幅。

美再傳禁投資中資科企 京東百度美股急挫

再有外電引述消息報道，美國政府計劃完全禁止企業投資中資科技公司，包括高端晶片、AI等行業，並加強對其他公司的審查。金龍指數上周五急跌3.66%至7530點，京東（美：JD）及百度（美：BIDU）分別大跌5.7%及6.13%（見表2）。

恒指夜期上周五收報21,061點，跌171點，較恒指收市低水129點；港股ADR比例指數收報21,033點，跌0.74%或156點，美團（3690）ADR較港收市價跌0.86%；小米（1810）跌逾0.74%。

第一上海首席策略師葉尚志指出，近日科網股從ChatGPT熱潮冷靜下來，跌勢反映過去升幅過度炒作，在AI技術的熱潮以外，新經濟股實際業務仍較穩健。

他又稱，港股早前在3個月內急升約8000點，過去兩周只回調1200點，相信現時仍未完成調整，預計將反覆向下，加上領展（0823）上周五宣布世紀供股，周一開市氣氛將稍有影響。