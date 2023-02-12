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費城聯儲行長：聯儲局今年不會減息

標籤：經濟

【明報專訊】據外電報道，美國費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）指出，上月美國非農業職位大增51.7萬個的情况未有改變其看法，仍認為聯儲局逐次加息0.25厘以壓抑通脹是一個好策略，而聯邦基金利率需升至5厘以上才能保證物價升勢受控，美國經濟軟着陸的可能性正在增加，如果通脹繼續放緩，亦不排除明年減息的可能性。

哈克表示，通脹是推動聯儲局加息的原因，現時開始看到回落的早期迹象，認為可繼續以每次加息0.25厘的步伐推進，並在不影響勞動力市場下控制通脹。

料美失業率升至4.5%

哈克預計，聯儲局不會在今年減息，但明年有機會減息，要視乎通脹是否回落至接近2%指標水平。他又預計，受聯儲局政策的影響，失業率將從目前水平上升至4.5%。

此外，美國2月初消費者信心有所改善，密歇根大學消費信心指數初值由1月的64.9升至66.4，創逾1年新高，亦高於預期的65。數據顯示，未來1年通脹預測由1月的3.9%加速至4.2%，高過預期的4%，5至10年通脹預期維持2.9%。

德2年債息見2.77厘 15年來新高

美國2年期債息連日上升，繼上周四自去年11月底以來首次升穿4.5厘，周五收市升至4.523厘；10年期債息亦曾升至3.745厘。德國2年債息最多上揚8個基點，至2.77厘，創2008年以來新高。