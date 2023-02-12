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領展基金股東股倘受限章程 業界：或未能全數供股

標籤：經濟

【明報專訊】領展（0823）宣布「五供一」供股集資188億元，有證券業界擔心短線會影響市場氣氛，同時，料捧場的長期基金股東可能受本身章程影響，或未能夠全數參與供股致有機會出售供股權。摩根士丹利報告指出，料領展淨負債比率會降至18%，分派會因為攤薄效應而跌11%。

大摩：攤薄效應 料領展分派跌11%

第一上海首席策略師葉尚志指出，早於去年底已出現一輪內房配股抽水潮，考慮到美國仍處於加息周期，資金較緊張，公司希望持有更多現金亦合理，不過由於市場資金有限，仍要看投資者會否同意供股。他相信市場不會感到驚訝，但短線亦會影響大市氣氛，料周一開市時領展股價亦會下挫。

有投資銀行界人士稱，很多基金的章程未必容許尋求借貸參與供股，料今次領展具規模的供股集資，或有基金需出售供股權。永裕證券董事總經理謝明光稱，有基金成立時會有章程規範在不同行業股份持倉比例，盡量分散投資，若然所投資股份出現巨額供股，或需沽售部分組合套現應付，甚至未能參與。

彭博資料顯示，領展主要股東全數為長線基金，當中以貝萊德持股最多，達8.76%。其他尚包括荷蘭匯盈資產管理、摩根大通及道富等。若貝萊德按比例計並全數參與供股，其要出資最少16.48億元（見表）。

摩根士丹利報告指出，領展完成供股後，淨負債相對總資產比率將由27%降至18%，淨借務相對股本比率由38%降至24%。同時其料領展的每單位分派會減少11%，若將來有新收購、回報率逾3%，或稍改善派息情况。花旗的報告則將領展的評級由「買入」轉為「中性」，目標價為59.8元。