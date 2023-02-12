微軟旗下產品積極整合OpenAI技術

OpenAI估值增至290億美元

據報，微軟對OpenAI的投資協議頗為複雜，在微軟收回投資成本前可獲OpenAI的75%利潤。在收回成本後，微軟將轉為取得OpenAI的49%股權，其他投資者佔49%，OpenAI非牟利母企只獲2%股權。

微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）稱，過去4年微軟致力建構OpenAI所基於的核心基礎設施，包括大型模型、培訓基礎設施，並改革Azure雲，使其成為專為AI服務的基礎設施。他又稱，聊天機器人應用程序Character.Ai等已使用Azure，預期將會有更多人使用Azure基礎設施。雖然AI所生成的內容有時質量備受批評，不過其對用戶的吸引力頗大。OpenAI於去年11月發布ChatGPT後，兩個月內吸引到超過1億的每月活躍用戶，成為用戶數量最快突破1億大關的應用程式 。相比下，TikTok要花9個月，而Instagram更要花30個月。

OpenAI本月在美國推出收費的ChatGPT Plus試驗計劃，月費20美元，作初步商業化的嘗試。

根據研究機構Acumen Research and Consulting的數據，2021年全球的生成式AI（Generative AI，讓機器從現有數據創造出新的文字、圖像、音訊檔或影片等）市場規模79億美元（約616億港元），預計到2030年將超越1108億美元（約8642億港元）。在2022至2030年間，年均複合增長率（CAGR）為34.3%。

2030年生成式AI市場料8642億

中國科技企業也準備在AI聊天機械人市場分一杯羹。內地搜尋引擎巨頭百度（9888）旗下類似於ChatGPT的聊天機械人「文心一言」（Ernie Bot），將於3月完成內部測試後對外推出。接近百度的人士透露，「文心一言」將接入百度搜尋。

阿里巴巴（9988）資深技術專家亦爆料，指該公司的類ChatGPT產品也處於內部測試階段。從曝光截圖來看，阿里可能將AI大模型技術，與釘釘生產力工具結合。ChatGPT概念也帶挈內地問答網站知乎（2390）股價在上周三（8日）一度升超過57%，股價漲至36.6元創新高。

據稱，微軟上周二剛發布新版搜尋引擎Bing所回答的中文問題，部分答案來自知乎。知乎去年第三季財報顯示，社區內容量已累計逾5.79億條，問答量累計逾4.82億條。

[企業地球村]