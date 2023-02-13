WeLab料明年收支平衡

在貸款業務方面，匯立銀行藉伙拍大型品牌推出合作貸款計劃，至去年底，匯立銀行貸款金額按年上升3倍；其合作伙伴包括Tesla及蘋果。與Tesla合作計劃中，除一般車貸外，同時為Tesla車主提供一系列的私貸，車輛保養及優惠；蘋果產品計劃則提供以舊換新及分期付款，為獨家合作的銀行。李家達稱，藉伙拍大眾品牌，令合作計劃知名度有所提升，從而減省宣傳費用，可將貸款利率設置於較低水平。同時，藉Tesla計劃亦可吸引具消費能力的優質客戶，從而帶動其他業務。

料美上半年續加息 港利率有上行空間

在財富管理業務方面，該行去年與安聯投資合作推出智能財富管理平台GoWealth，透過智能分析不同市况下的表現，提供投資組合建議。李家達表示，去年投資環境具挑戰性，處於市場低位，至今平台錄得約一成活躍客戶使用。他又提到，由於平台並非針對擁有高資產淨值的客戶，因此目前不會專注於其資產管理規模（AUM），反視之為一種可持續性收入，客戶每月會投放一定金額作長遠投資。

美聯儲去年下半年持續加息，上次加息時港銀未有跟加最優惠利率（P），李家達認為，現時息口仍較以往水平偏高，雖然拆息比11月初開始回落，但料美國仍會於上半年繼續加息，本港利率仍有上行空間。在高息環境下，有見更多市民留意定存，但他指出，銀行並非愈多存款越愈好，而是需要保持貸存比例（loan to deposit ratio）於70%至75%水平。在定存金額及貸款量同時上升下，該行的貸存比例由去年約20%左右調整至去年尾約70%水平。

暫不考慮推信用卡業務

展望未來，李家達稱將會積極拓展業務，尤其在財富管理重要板塊上。現階段正觀察客戶的不同需要，該行會繼續探索不同的理財產品。他又透露，第2季將有新的理財顧問產品推出。至於該行現時只有扣帳卡（debit card），李家達指出，由於信用卡所帶動的私人貸款不多，利潤有限，因此暫時不會考慮展開信用卡業務。

明報記者