moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

瑞銀籲設統一披露標準 助投資者理解ESG進度

標籤：經濟

【明報專訊】環境、社會和管治（ESG）備受商界關注，瑞銀全球投資銀行部董事總經理、亞太區ESG諮詢服務主管凃喬彥（圖）認為，監管機構、企業和投資者是ESG發展的主要推手，以打通產業鏈的長遠可持續發展，但不同產業、行業、公司無固定的實行準則。要投資者容易理解，須從透明和標準化的披露標準入手，逐步實現可持續發展以達到帶來利潤的目標。

打通產業鏈 實現可持續發展

凃喬彥引用歐盟提出的一個披露要求PAI（Principal Adverse Impact，即主要的不利衝突）為例，指出歐盟首先讓金融市場參與者或財務顧問在去年達到披露的指標，實體企業披露指標則按公司規模在2025至2026年間逐步實施。他認為強制披露有關內容的方法，可作為有效的動力，因金融市場參與者或財務顧問具備較多資訊和數據，甚至乎與實體企業存有合作，金融機構要披露也要向實體企業取得數據，過去最大挑戰是數據不足或太少關連數據，新要求下可令要求更具透明度和統一。

他舉例，一家大型、行業龍頭的電商，業務未必涉及生產的節能減排，但上游的供應商對這方面存較大的需要、亦有可能影響到電商能否達到ESG披露要求，故該電商藉科技和募資的經驗助供應商實踐ESG。之後產業鏈提高效能和潛在融資能力、就可減低其他服務成本，讓每一家供應商都能夠輕鬆處理ESG報告，從中打通產業鏈。另他同時指出，由於電商用戶較多年輕並重視可持續的新一代用家，此舉亦有望帶來企業與消費者之間的互動，吸引更多人消費。

惟凃喬彥認為不同行業以至每一家企業，須重視和需要的ESG部分都不同、時間更是有限，故他指出企業要就本來自身的戰略發展，將ESG融入公司發展之中，同時視乎面向客戶、所在的國家或地區等對ESG的要求，首要滿足當地規則的最基礎條件，接着可綜合企業的發展策略決定吸引投資者方法。因為企業在資本市場上吸引ESG基金，普遍投資者都希望獲利和企業可持續。他提及雖然不同類別投資者要求ESG回報亦各有不同，以私募基金普通合伙人為例，要求的投資回報跟以往不變，維持8%；但具體要實現這回報，基金需要從ESG角度評估企業的風險。

機場發綠債換好評 增ESG投資者比例

此外，市場上有不少ESG評級，他認為評分是重要但不是全部。首先市場上有不同的測量方法、測量重點也各有不同，但都只是幫助每家企業了解ESG的一種方法。他舉例香港國際機場去年發行10億美元的5年期綠色票據、今年也發行10億美元的綠色票據，幫助擴充ESG項目，到頭來又可得到更好的ESG評級，之後也會持續增加披露內容、並提高其全球ESG投資者的比例。

明報記者