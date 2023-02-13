瑞銀籲設統一披露標準 助投資者理解ESG進度

打通產業鏈 實現可持續發展

凃喬彥引用歐盟提出的一個披露要求PAI（Principal Adverse Impact，即主要的不利衝突）為例，指出歐盟首先讓金融市場參與者或財務顧問在去年達到披露的指標，實體企業披露指標則按公司規模在2025至2026年間逐步實施。他認為強制披露有關內容的方法，可作為有效的動力，因金融市場參與者或財務顧問具備較多資訊和數據，甚至乎與實體企業存有合作，金融機構要披露也要向實體企業取得數據，過去最大挑戰是數據不足或太少關連數據，新要求下可令要求更具透明度和統一。

他舉例，一家大型、行業龍頭的電商，業務未必涉及生產的節能減排，但上游的供應商對這方面存較大的需要、亦有可能影響到電商能否達到ESG披露要求，故該電商藉科技和募資的經驗助供應商實踐ESG。之後產業鏈提高效能和潛在融資能力、就可減低其他服務成本，讓每一家供應商都能夠輕鬆處理ESG報告，從中打通產業鏈。另他同時指出，由於電商用戶較多年輕並重視可持續的新一代用家，此舉亦有望帶來企業與消費者之間的互動，吸引更多人消費。

惟凃喬彥認為不同行業以至每一家企業，須重視和需要的ESG部分都不同、時間更是有限，故他指出企業要就本來自身的戰略發展，將ESG融入公司發展之中，同時視乎面向客戶、所在的國家或地區等對ESG的要求，首要滿足當地規則的最基礎條件，接着可綜合企業的發展策略決定吸引投資者方法。因為企業在資本市場上吸引ESG基金，普遍投資者都希望獲利和企業可持續。他提及雖然不同類別投資者要求ESG回報亦各有不同，以私募基金普通合伙人為例，要求的投資回報跟以往不變，維持8%；但具體要實現這回報，基金需要從ESG角度評估企業的風險。

機場發綠債換好評 增ESG投資者比例

此外，市場上有不少ESG評級，他認為評分是重要但不是全部。首先市場上有不同的測量方法、測量重點也各有不同，但都只是幫助每家企業了解ESG的一種方法。他舉例香港國際機場去年發行10億美元的5年期綠色票據、今年也發行10億美元的綠色票據，幫助擴充ESG項目，到頭來又可得到更好的ESG評級，之後也會持續增加披露內容、並提高其全球ESG投資者的比例。

明報記者