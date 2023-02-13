優必選擁機械人概念煞食 產品曾上春晚 研發成本高累見紅

撰文 旻晞

優必選上月向港交所遞交上市申請，獨家保薦人為國泰君安國際。集團屬內地研發智能機械人的明星企業，按已註冊專利數目，是中國第一大智能服務機械人解決方案供應商，亦是全球首批在消費市場，能將配備多個伺服驅動器的多關節服務機械人商業化公司之一。

擁逾1500項機械人及AI專利

截至去年9月底，優必選擁有逾1500項機械人及人工智能相關專利，其全面整合機械人技術（機械人運動規劃和控制技術以及伺服驅動器）及人工智能技術（計算機視覺及語音交互技術），共同賦能多項機械人與人工智能融合技術（SLAM及自主技術、視覺伺服操作及人機交互），並通過專有的機械人應用框架——機械人操作系統應用框架（ROSA），實現機械人的功能及控制。

在上述的基礎上，集團能提供的機械人方案大致可分為企業級及消費級，企業級亦是集團目前的主要收入來源，包括教育智能機械人解決方案，亦有為行業訂製的各類型智能機械人，如應用於物流、康養、商業服務，雷同產品有如我們在某快餐連鎖店會見到的回收食物盤機械人，又例如大型倉庫用的貨物運送機械人等。至於消費級則包括香港人已相當熟悉的吸塵機械人，以及作為玩具、家庭娛樂的小型機械人。

機械人Walker系列知名度高

當中集團最具代表的首推雙足、真人尺寸人型機械人Walker系列，該系產品便曾上春晚表演，令集團知名度大增。最新版Walker-X，身高130厘米，體重63公斤。擁有類似人類的運動能力，能夠以每小時3公里的速度平穩而快速地行走，上落樓梯，還可以執行人類任務，例如識別及抓取物體、開門、倒水、下棋、彈鋼琴、繪圖和其他遊戲等。

不過，若說集團收入最主要的產品，目前仍是以教育智能機械人方案為重，旗下產品方案包括小型機械人「悟空」、真人尺寸機械人「偃師」。集團借機械人產品及解決方案，在整個K-12教育課程中加速向兒童提供科學、技術、工程、藝術和數學（STEAM）教育。根據弗若斯特沙利文的資料，優必選是中國第一大教育智能機械人產品及解決方案供應商（按2021年收入計算）。

往績期間，集團來自教育智能機械人產品及解決方案的收入佔比介乎於56%至82.7%。至於物流、消費級機械人產品及解決方案收入佔比介乎8%至最高23%不等，較為波動，或反映目前個別行業對智能機械人的需求較波動，剛性需求偏低。據弗若斯特沙利文的資料，自2021至2026年，全球及中國的智能服務機器人解決方案市場的市場規模預計分別以25%及27.2%的複合年增長率增長，但優必選於20/21年的收入增長才一成，去年首9個月收入增長只有半成，似乎未如報告中的樂觀。

始終，智能機械人的發展仍屬初期，市場需求未足以推動大規模生產及實現全面商業化。例如上文提及的Walker系產品，優必選只於2021年售出一台Walker-2（用於教育目的）、並於2022年首三季再售出兩台Walker-X（用於商業），2020年至去年首三季產生收入合共才1660萬元人民幣。高知名度與高收入未必構成正比。

規模商業化仍面臨困難

再者，優必選亦正如一般初創科研行業，研發開支高居不下，例如往績期間，其研發開支動輒佔收入六成以上。優必選於招股書風險披露章節，便指出人形機器人市場的全部潛質尚未完全開發，機器人及人工智慧技術商業化的增長或人工智慧技術在智慧服務機器人解決方案產業的應用可能達不到預期，規模商業化仍面臨困難、製造成本較高、供應鏈疲弱等挑戰。

優必選已表明，會透過加強智能服務機械人產品及方案的選擇及市場份額，盡快實現商業化，以用於不同行業新應用場景；並擴大銷售網及市場滲透率，有效控制成本以盡快實現盈利。但又同時表明，不久將來，包括今年仍會繼續出現淨虧損，始終高研發開支、銷售及營銷及行政仍有大量支出。

目前人形智能機械人未達至量產階段，成本不能降，盈利不能來。正如《機動戰士高達》中，引領聯邦軍取勝的可不是高達，是量產型的吉姆啊。

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