疫後首個情人節 套餐加價15% 餐廳有信心滿座 業界：整體消費未必大升

明報記者 蕭嘉聰

香港餐飲聯業協會會長黃家和直言，今年情人節與去年相比「差天共地」，由於香港陸續放寬防疫措施加上與內地通關後，市民消費意欲更高漲，餐飲行業生意已開始復蘇。不過疫情期間食材及員工成本均有所上升，今年情人節套餐普遍定價較疫情前高出15%。不過他強調，雖然花店等情人節相關的生意有改善，餐廳亦因應成本上漲加價，惟本港經濟依然疲弱，消費者未必會揀選最豪華的套餐，預計會節省一點，料整體情人節平均消費不會有明顯升幅。另外，由於情人節是西方節日，酒店及西餐廳等較高檔餐廳會更受惠。

經營Paper Moon、權八等高檔餐廳的1957 & Co.（8495）市場傳訊部總監陳杏明表示，去年情人節不設晚市，今年市場氣氛明顯好轉，旗下餐廳整體訂座情况理想，有信心情人節當日餐廳入座將會全滿。她舉例，位於尖沙咀的意大利餐廳Paper Moon今年情人節設有兩輪晚市，首輪及次輪套餐收費分別為1088元及1288元，對比以往情人節套餐價格不曾超出1000元，今年定價亦較進取，現時訂座已近乎爆滿。除此之外，集團新開業的鐵板燒日式餐廳「赤の匠」，人均消費約2000元，至上周三訂座率已滿八成。

珠寶首飾生意料增兩成

周生生（0113）大中華區營運總經理劉克斌表示，去年情人節受第五波疫情影響，難以慶祝節日，對今年情人節市道持正面看法。考慮到去年基數較低的情况，相信今年情人節生意將有兩成或以上增長，暫未能估計單價升幅，但看到消費者購物更放得開，不論是氣氛、消費能力以及單價均有所改善。

他又相信，不少內地旅客的旅遊簽證已過期，需要安排續簽，內地與香港上周正式通關後，預計人流將會穩步上升，同時生意亦將按月提升。