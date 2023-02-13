環一擬拓產品量 研伙家族辦公室

數年內服務理財顧問增至3000人

胡啟深表示：「香港人口老化嚴重，因此業界要做好服務去讓終端客戶有更好體驗同時，更需易於管理與客戶關係的平台，去制定全面理財規劃應付需求」，因此觸發他們構思發展大型金融超市平台為解決方案。環一現與近100個供應商合作，提供逾2000種產品及服務。當中佔逾1000款保險及強積金，另分銷逾800款基金產品。其餘則涵蓋信託、海外物業、員工福利、一般保險等。該平台現時已服務香港近2000個持牌理財顧問，覆蓋近20萬客戶。環一從中收取分成、提供培訓及顧問服務等收入。他冀在未來數年，增加覆蓋至3000個持牌理財顧問。

隨着平台進階發展，胡啟深稱，環一正開發與證券類別相關產品，甚至研究可供平台直接銷售的標準化產品。在主力的商業使用領域，他謂旗下「OnePlatform OnePortal」平台已獲約九成持牌理財顧問使用，藉此取得不同產品供應商所需填寫表格，甚至參加可持續培訓的提示。當中有五成用家頻繁使用「OnePlatform On Air」取得最新產品資訊及建議。另其向業界提供「i-compare」平台，去物色適用於客戶的方案。他相信，這可幫助業界提升生產力。環一去年11月更開發出終端客戶平台，供檢視買賣產品，亦增加實時對話及客服聯繫、改動保單及買賣基金等功能。

開發證券相關產品

近期中港恢復通關，胡啟深料業界最快要於3、4月份才實現更多對內地客戶的銷售，環一早已在深圳籌備發展服務中心，亦因應內地業界較多查詢過去兩年培訓上的轉變及了解熱銷產品等內容，去改進平台設計以配合需求。現有平台將來更可探索與包括家族辦公室等機構去物色合作空間。