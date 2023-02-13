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雙財莊拓自家產品銷外國谷毛利

【明報專訊】馬來西亞老牌食品飲料分銷商雙財莊（2321）去年8月來港上市，除了分銷代理第三方品牌，旗下亦設有5個自家品牌，產品包括貓糧、乳製品等，佔整體收入比例不斷提高，現時佔比約為兩成。集團執行董事、首席執行官兼主席孫詩茗受訪時指出，未來將繼續發展自家產品，毛利較高之餘，亦希望今年起將馬來西亞產品帶到不同國家。

孫詩茗表示，集團在港上市後知名度提升，不少馬來西亞企業亦積極接觸他們，洽談收購或各方面合作，現正研究發展將馬來西亞產品出口的業務，包括與印尼及汶萊當地公司合作，將寵物食品出口至當地。他續稱，被譽為「馬來西亞人參」的東革阿里具有強身保健功效，由於傳統草藥不能直接出口，因此計劃製成副產品「東革阿里蜜糖」再出口至內地，相信在港上市後，更易打入內地市場。

孫詩茗又表示對今年業務發展感到樂觀，集團分銷的產品均是必需品，以飲品及食物為主，不受宏觀經濟影響，有信心今年表現較去年更佳。與此同時，集團疫情前後積極調整產品組合，以抵消疫情影響，例如疫情期間更多時間留在家中，食油、芝士、牛油等產品較受歡迎，馬來西亞重新開放後，消費者更多外出用餐，產品組合亦加入更多高檔肉類、魚類等。

疫後調整產品組合 增高級肉類

此外，內地近月放寬旅遊限制措施後，孫詩茗表示，相信更多內地旅客到訪馬來西亞，對業務有很大幫助，亦會引入更多受遊客歡迎的產品。

集團首席財務官Tham Sai Cheong表示，今年將繼續發展蜂蜜、寵物食品及乳製品，認為相關市場發展潛力龐大，包括推出更多相關類型的自家產品，推動增長更可帶動集團毛利增長。