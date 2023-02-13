南寧谷樓市 「貸款人年齡加貸款期限」延至80歲

貸款人年齡維持不超過70歲

此前，有報道引述中信銀行南寧分行表示，有關房貸年齡延長至80歲已獲證實確有其事，並在2月10日（本周五）已下發通知，正式將個人住房按揭貸款借款人的年齡期限從原先的70歲調整至80歲，即便是年滿50周歲的購房者，只要符合貸款條件均可按最高30年期限申請房貸。報道又稱，已向南寧市內多家銀行了解該房貸新政策，有銀行業內人士稱，其所在的銀行於去年12月30日已經執行該政策，即住房按揭貸款的借款人年齡期限與貸款期限的總和不能夠超過80年。

2019年，內地便曾傳出調整房貸政策，規定房屋按揭貸款最長可還到80歲。不過其後有媒體及銀行澄清，上述貸款屬「接力貸」的模式，也就是父母和子女兩代人以接力的方式進行還款，規定房屋按揭貸款最長可貸至80周歲。