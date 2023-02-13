溫傑：大市料續整固 粵投穩中求勝

港股20800點有支持

提到負面消息，兩項因素稍稍影響了近期港股氣氛，首先是美國就業市場數據遠優於市場預期，令投資者對聯儲局加息的憂慮揮之不去；第二是中美的「流浪氣球」事件，導致中美關係趨向緊張，大家需要留意後續發展。以美國的勞動市場數據為例，非農新增職位、總工時及失業率等均遠勝預期，帶動投資者對持續加息的預期升溫，自然拖累港美的市場情緒。

筆者認為，相關消息不至顯著打擊港股表現。原因是就業數據是滯後指標，市場亦不會只因為單單一個月數據完全更改未來的經濟預測。另外，根據過去數據，若因通脹失控而迫使聯儲局加息，往往會為股市帶來明顯的利淡影響。但如果因為經濟理想而進一步加息，受惠企業盈利有望向好，負面影響可控。

AI概念股熱炒後回吐

在介紹今個星期的個股前，由於多位投資者問到有關人工智能相關股份的投資前景，筆者在此先作簡單回答。隨着ChatGPT掀起人工智能技術生成內容（AIGC）熱潮，多隻概念股，例如百度（9888）、商湯（0020）及美圖（1357）等早前股價均顯著揚升。基於現時只是炒作投資概念，在累積顯著升幅下才入市，風險自然較高。值得注意的是，雖然谷歌宣傳的新人工智能聊天機器人工具Bard尚未向公眾發布，但已經因為在演示中給出錯誤回答而受到質疑。而內地《證券時報》更指，部分概念股的「含AI量」也存在較大水分，指往往僅是參股子公司掌握小量相關算法技術。以上消息顯示經過一輪炒作後，短期部分相關股份或會持續受壓。

相對增長型股份，基於近月港股已大幅回升，筆者選股傾向穩中求勝，今個星期介紹粵海投資（0270）。現時本港有約七至八成水是廣東當局安排輸入的東江水，2021/22年度輸入了7.84億立方米東江水。同期，本港平均每日的食水用量達289萬立方米，即全年逾10億立方米，供水赤字表示政府可能需要增加配額。特區政府與廣東省簽訂的總配額為每年8.2億立方米，配額使用率在2018年之前相對較低，2006至2017年平均為 84%，之後飈升至2021年的99%。現行供水協議由2021年至2023年為期3年，粵海投資可受惠政府即將再審視香港水價。

粵投料受惠新供水協議

集團首三季收入為177.8億元，較去年同期減少19.7%。收入的減少主要來自物業投資及發展業務的收入減少。其間的未經審核綜合稅前利潤減少12.6%至70.71億元，其中水資源業務稅前利潤仍維持穩定增長，抵消了物業投資及發展業務減少的影響。由去年開始，內地多次就着內房板塊出台扶持政策，雖然實質成效有多大仍有待觀察，但至少投資者對內房相關的企業態度未如以前般悲觀。加上中國放寬防疫封控措施，相信粵投的百貨公司、酒店和收費公路業務營運有復蘇空間。

建議可於8.2附近水平分注買入，若能突破9.3元阻力，中線上望10元水平；而較平均買入價下跌10%或需止蝕。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]