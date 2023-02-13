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何啟聰：美擬收緊投資華企 比亞迪熊67064

標籤：何啟聰

【明報專訊】科技股未止跌，港股再遇跌勢，恒指上周五失守21,500點後，低位曾跌逾460點至21,200點以下，收市跌逾430點，回吐所有周四升幅。向上兩萬二關口暫成阻力，投資者並須留意能否在兩萬一以上止跌。

有報道指出，美國擬限制美企投資中國先進技術，科技股偏軟。阿里巴巴（9988）上周五低位曾跌近4%，暫守103元水平，收市跌逾3%，100元關口支持或不容有失。

巴菲特再減持比亞迪（1211），上周五低位曾挫逾4%至240元以下，收市跌逾3%。投資者雖然對巴菲特減持漸感麻木，不過市場關注美擬限制美企投資中國先進技術的報道，會否包括電動車行業。250元阻力明顯，支持或參考250天線約236元水平。看好或可考慮比迪認購證（23873），行使價269.08元，2024年3月到期，實際槓桿約3.1倍。看淡或可留意比迪熊證（67064），收回價278元，行使價282元，槓桿比率約5.7倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]