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摩根大通亞洲：AI概念打回原形 百度沽13114

【明報專訊】ChatGPT概念股本周先高後低，百度（9888）股價打回原形，跌穿公布其人工智能聊天機械人項目當日的大陽燭底部。百度資金上周五流出牛證而流入認購證，或反映投資者擔憂短期股價震盪，擔心牛證有被收回的風險而改用Call輪繼續看好後市。如投資者部署反彈可留意百度購（26546），行使價160.1元，實際槓桿3.5倍，2023年10月26日到期。如認為後市仍有下跌空間可注意百度沽（13114），行使價118.18元，實際槓桿2.7倍，2023年8月7日到期。

另一隻提及融入AI業務的京東（9618），股價見兩個月新低。如投資者如欲趁低吸納好倉可留意京東購（13207），行使價280.2元，實際槓桿5.7倍，2023年7月26日到期。如認為後市仍有下跌空間可留意京東沽（11752），行使價183.78元，實際槓桿4.1倍，2023年6月26日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]