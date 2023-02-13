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廖偉強：樓市逆轉 各類物業現轉機

標籤：廖偉強

【明報專訊】2019年爆發社會運動後，加上緊接的3年疫情，令香港政治及經濟大受打擊，造成港人移民他國的數量創1997年後的另一高峰。還好的是香港的傳統資金並沒有嚴重流失，這些資金支撐着香港整體的經濟命脈，使香港的核心基礎仍然相當穩健。過往，用家、投資者及炒家一直支撐着香港蓬勃的樓市，而近十多年更多了一批生力軍──新香港人。這批新香港人是從內地移居到港，住滿7年之後取得香港身分證，成為新香港人。

由於地少人多，用家向來主導了香港的樓市，每當樓市蓬勃時，用家就會蜂擁而出，激活交投量，用家主要市場在二手市場，但是近年很多新盤裝修及包裝美輪美奐，兼且配合多元化的付款辦法，故吸納了不少用家轉投。投資者都是一樣，只要有合理回報率，而物業又有升值潛力，便會積極入市。新冠疫情料近尾聲，今天樓市形勢已出現大改變，內地同胞對香港情有獨鍾，除了希望擁有香港物業外，那些已移居香港的新香港人，更加需要擁有香港的物業作自住或投資。這批新香港人的特色是喜歡購買多於一伙或以上的物業，並不一定作為收租的用途，他們喜歡當作為度假的居所，有時住進這間，有時住在那間。至於一些高端的內地買家，更加喜歡用居室作為會所形式去招呼朋友或客人。

隨着全面通關，香港與內地及世界重新接軌，將可再次發揮其獨特地位的作用，而香港樓市的變化，亦有機會因應引入高端人才計劃及新香港人，而不斷為樓市注入生力軍，整體樓市的格局將再起變化，由過往3年以中小型戶型為主的內需，轉為更多元的需求，各類不同種類的物業都有轉機。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]