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布少明：樓市現「人通財通」效應

標籤：布少明

【明報專訊】自從今年初內地與本港恢復通關消息公布以來，大大提振本港投資信心，先有恒指一度由低位升逾五成；至於樓市同樣發力追落後，出現價量齊升的旺市情况。

值得一提的是，當樓市回暖時，很多時是由「聰明錢」及新香港人的資金快人一步搶先入市，在「人通財通」的效應下，造就豪宅市場率先起動，繼而延伸至整個樓市。

一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，1月份新盤成交量錄503宗，按月大升約87%，創4個月新高；當中逾5000萬元個案錄41宗，按月升近2.2倍，並創16個月新高；至於「億億聲」的豪宅成交亦錄得接近10宗，較去年整個第4季還要多，可見豪宅交投當旺。

那邊廂一手交投及豪宅市場轉活，這邊廂二手交投亦不遑多讓。即使過去一個月正值農曆新年，樓市受傳統淡季影響，但根據美聯物業分行數據，同樣以1月8日至2月7日的一個月去計，期內十大屋苑成交量共錄261宗，比起前一個月的239宗按月增加約9.2%。

樓價方面，美聯樓價指數最新報147.32點，按周升0.14%，連升5周，本年迄今升約0.88%。

延續「大陽春」 樓價料升3%

展望後市，隨着近日多個新盤因應樓市升溫而積極部署開售，相信新一輪新盤大戰已如箭在弦；加上現時樓市回升，只由本地及新香港人的購買力所引發，樓市升幅仍屬於大落後，有極大上升潛力，配合息口有望見頂的憧憬，預期2月及3月份樓市會延續當下「大陽春」的勢頭，價量有望「更上幾層樓」，至於樓價方面則有望出現約3%升幅。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]