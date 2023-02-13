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馬泰陽：通關增樓市信心

標籤：馬泰陽

【明報專訊】內地與香港通關期間，新盤市場雖然未有大型全新盤推售，新盤交投仍然熾熱。據一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，1月新盤銷售量錄507宗，按月大升近九成，並創4個月新高；當中逾5000萬元新盤銷售量更由去年12月的13宗急增至今年1月的43宗，增幅達2.3倍，表現跑贏大市，帶動新盤銷售平均金額錄約1625萬元，按月增約12.3%，彈升力度強。隨着內地與香港通關，有利樓市氣氛，相信發展商將會趁機加快推盤步伐；而當有新盤推出時，市場積存的購買力料將會爆發；預料首季新盤銷售量有望挑戰4000宗水平。

二手方面同樣受惠；據本行前線分行所錄得的數字顯示，二十大屋苑今年首4周（2023年1月2日至1月29日）錄274宗二手成交，較前4周（2022年12月5日至2023年1月1日）的245宗增加約11.8%。事實上，自今年初內地與香港開始首階段通關，1月入境旅客人次有近50萬，按月升約2.1倍；而自2月6日起，內地與香港全面通關，有內地旅遊網站的數據顯示，自內地宣布全面恢復與港澳往來後，目的地為香港及澳門的搜尋量急升逾3倍，反映內地客來港意欲高漲，預料訪港旅客將進一步提升。事隔3年，本港對內地及國際大門再次開啟，在國際舞台上再展光芒，預料將有效地帶動本港經濟及樓市向好。

內地與香港通關有利帶動「北水」流入增加商機，市傳有中資銀行針對來港工作及定居的內地專才，提高按揭現金回贈，助相關人士置業，乘勢搶佔市場份額。同時，配合政府早前在《施政報告》中推出合資格人才退還在港置業的辣稅，進一步提升專才來港置業的吸引力。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]