憂高負債地產股抽水 新世界挫近7%領跌

報告列舉較高負債比率公司，包括恒地（0012）、希慎（0014）和嘉里（0683），它們負債比率截至去年中均高於領展的三成（見表），昨日分別下跌4.8%、2.05%和2.89%。瑞銀認為，低負債比率或持淨現金的地產商，包括新地（0016）、太古地產（1972）、長實（1113）和信和（0083），在短期內可跑贏同業。

港股21000失而復得 32億北水流入

耀才證券研究部總監植耀輝認為，目前只有個別地產商如新世界的負債比率較高，因此昨日股價跌幅較大，並不代表供股實際會發生。不過投資者對地產板塊氣氛轉淡，加上近日地產行業亦有其他不利消息，例如港鐵（0066）小濠灣發展項目流標，因此即使昨日跌幅較大，也不認為及後會有較大反彈。

美國今晚公布通脹數據，市場觀望會否影響美國今年利率走勢，恒指昨日先跌後回穩，早上低開280點，不過後市逐步收窄跌幅，21,000點失而復得，收市前曾經輕微倒升40點，最終收報21164點，下跌26點或0.12%，主板成交1120億元。國指收報7144點，上升0.26%，科指上升0.29%，收報4374點。北水通過港股通淨流入31.87億元。內需股做好，華潤啤酒（0291）升近4.91%，為表現最佳藍籌，海底撈（6862）亦升4.71%。

恒指昨在250月線（21,000點）有較大支持，去年7月確認跌穿250月線後，曾急挫至14,597點，至上月才收復，因此技術角度看，能否守該水平對後市相當重要。