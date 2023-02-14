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畢馬威中國籲續派消費券

標籤：經濟

【明報專訊】離財政預算案發布尚有一周，外界紛紛推測會否有新一期消費券面世。畢馬威中國表示，估計本財年的赤字將較特區政府原來的預算高出一倍，亦是4年內第三度錄得赤字，但通關及防疫措施放寬有望改善財務，建議政府針對性發放5000元消費券，援助市民與企業。

畢馬威中國預測，政府在2022/23財政年度錄得1209億元赤字，比政府預計的563億元超出1倍，估計財政儲備截至今年3月底為8362億元。畢馬威中國建議，政府應採取即時紓困措施，包括向香港永久居民及新來港人士發放5000元消費券，一部分消費券須用於指定行業，如餐飲及消閒娛樂等，至於70歲或以上的香港永久居民亦可經「高齡津貼」獲得5000元現金津貼。為配合「你好，香港！」全球推廣活動，畢馬威中國建議政府，在2023/24年度向新受聘的旅遊業從業員提供工作津貼，為期3個月，每月3000元，並擴大「旅遊業額外支援計劃」，向每家合資格的持牌旅行社提供一筆過現金補貼。

建議新增免稅額 鼓勵父母重返職場

短中期措施方面，畢馬威中國認為，政府可新增薪俸稅免稅額，鼓勵全職父母重返勞動市場，降低累進稅率，並就重點企業向香港人才提供的股份獎勵豁免薪俸稅，縮短人才獲得永久居留權年期至4年等。長期措施方面，畢馬威中國建議政府鼓勵企業在港設地區總部，並向該類企業利得稅減半﹐並釐清出售股份和其他股權投資的定義，將其界定為資本收益且不徵稅，以及放寬現行嚴格的利息支出稅務扣除條件，以完善稅制。