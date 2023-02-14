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AI快速貢獻靈感 時裝設計流程縮七成

標籤：經濟

【明報專訊】人工智能（AI）除了可以用來寫文章、編程、除錯之外，原來在時裝設計行業也大派用場，可以為時裝設計師貢獻無限的靈感。

「人工智能設計研究所」（AiDLab）由昨日至2月26日，在南豐紗廠舉行「時尚×人工智能：2022-2023國際匯展」。這個匯展除了請來去年研發出人體噴漆即時造衫技術而聲名大噪的Manel Torres博士出席講座之外，還一口氣展出AiDLab近年研發成功的好幾種技術，包括配備手勢識別功能的人工智能光纖布，以及「人工智能時裝設計助理」（AiDA）。

上載主題 10秒可出8款時裝款式供篩選

AiDLab行政總裁兼總監黃偉強教授表示，「人工智能時裝設計助理」的研發長達兩年半，去年12月才推出。它的優點是非常易用，而且能夠快速貢獻大量靈感，讓用戶參考。

用戶使用「人工智能時裝設計助理」時，只需以圖片形式上載該系列時裝的設計主題（例如主題是海洋，便上載有關海洋的圖片）、印花、顏色以及設計草圖，它就會在大約10秒後，產生出8款時裝，讓用戶篩選、參考和修改。若用戶對這8款設計不滿意，這軟件又可以再產生8款，如此類推。去年底，「人工智能時裝設計助理」已獲得10多名行內人試用，包括意大利品牌ANTEPRIMA的設計師，香港、上海、韓國和澳洲的6個獨立時裝設計師，以及8名香港時裝設計學生（剛畢業或未畢業）。他們普遍都表示，使用「人工智能時裝設計助理」之後，可以將整個設計流程縮短大約70%。

可同時服務多名客戶 不怕撞款

ANTEPRIMA的設計師在最初兩日產生了多達3000款設計，之後初步篩選至200多款，最後再選定和修改出8款。最終整個流程只用了4日，而不是以往的數星期至數個月。

黃偉強又指出，「人工智能時裝設計助理」有別於一般AI圖像生成軟件，它並不是純粹根據以往的「經驗」來隨機產生時裝設計圖。它乃是根據用戶以往的篩選，來學習他的設計風格，而用戶亦可以每次都選擇新主題。因此，用戶使用這軟件的時間愈長，就會覺得它建議的設計愈能配合自己的風格。而且，它會將每個用戶獨立看待和服務，它服務A君的經驗，絕不會影響到它為B君提供的設計方案。這可以避免到用戶最擔心的「撞款」和知識產權風險。