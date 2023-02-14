辛建國：ChatGPT如何影響未來金融科技

事實上ChatGPT是人工智能的一個突破點，證明該技術可以有更廣泛的大眾用途。在商業世界中，它以快速準確的方式製作文件的能力意味着可以提高各行各業的生產力。這將幫助機構節省時間和資源，並讓員工專注於其他高增值的重要任務。當中對營銷、廣告、諮詢顧問和金融等行業特別有利，原因是這些行業需要高質量的專業文件與客戶和持份者溝通，如在寫作中使用人工智能，將使企業能夠在更短的時間內製作更多高質素的書面材料。

目前，各大金融企業及技術分析員正在從理論上分析該技術對金融和銀行業的潛在影響。人工智能作為一項革命性技術，早年已有金融科技公司推出了一種對話和交易聊天機器人，以幫助客户透過即時通訊軟件購買產品及服務。

目前金融機構正在利用聊天機器人技術的力量來改進內部運作流程，並為客戶提供便利的渠道來享用他們的產品和服務。這對消費者意味着什麼？它給銀行帶來了什麼好處？這些問題的答案很簡單：改善客戶體驗、提高效率和節約成本。

高端聊天機械人 助管理支付帳單

ChatGPT能夠通過提供先進的自然語言處理功能來徹底改變金融科技行業，包括改善客戶服務、自動化財務流程，甚至可以創建個人化的財務建議，例如金融機構可以使用ChatGPT開發高端聊天機器人，可以更準確、更高效地理解和回應客戶的查詢，以至幫助客戶管理帳戶、支付帳單和作出投資建議。這將會顯著改善客戶體驗並減少客戶服務人員的工作量，達至大大提升金融機構效率，從而提高客戶滿意度和忠誠度。

此外，ChatGPT可以把財務流程自動化，例如欺詐檢測和風險管理，利用分析大量數據，識別異常交易，並根據這些資訊作出跟進及決策。這可以提高這些流程的準確性和效率，減少人為錯誤及降低成本，並將欺詐風險降至最低。

此外ChatGPT將可為客戶創建個人化的財務建議，透過分析客戶數據，例如客戶的消費模式、收入和其他財務數據，並根據他們的需求和投資目標而推薦相關產品和服務，幫助客戶作出更切合的財務決策。金融機構還可以利用ChatGPT來改進其合規性和監管流程。它可以幫助製作日常監管報告和合規文檔，快速及準確地提供所需數據，從而減少時間和成本。

總體而言，ChatGPT將為金融機構、客戶和監管機構帶來重大利益，它可以改善客戶體驗、欺詐檢測和風險管理，自動化財務流程，並創建個人化的財務建議。這技術將幫助金融機構提高效率和降低成本，同時客戶可享受更快捷和個人化的金融服務體驗。

筆者認為人工智能和ChatGPT在金融科技行業的出現將為專業技術人員開啟新的角色，這些科技將可協助他們能夠創造出色的產品並更快地解決問題。

隨着科技的不斷發展，學習及提升我們的技能並為未來發展做好準備至為重要，為更便捷、個人化的金融服務體驗作好準備。

亞洲金融科技師學會副主席

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[辛建國 金科育律]