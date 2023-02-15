金管局接42億港元沽盤 3個月首次 港匯弱觸7.85 分析：港美息差拉闊 料續入市

明報記者 鄺海盈

昨日港元拆息普遍向下，1個月拆息按日跌9.27點子（100點子等於1厘）至2.12095厘，是去年9月以來低位；隔夜拆息跌2.66點子至0.77345厘；3個月拆息無升跌報3.42958厘；6個月拆息升0.36點子至4.02036厘；12個月拆息跌0.23點子至4.68226厘。美元1個月拆息（LIBOR）報4.578厘，令港美息差擴闊至約2.457厘（見圖2）。截至晚上10時，港元報7.8499元無升跌，曾貶值最多1點子，報7.85元。

港元拆息普遍向下

1個月拆息見5個月低

瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰表示，由於市場早前憧憬中國重新開放，市况熾熱令大量資金流入，惟最近港股未有進一步上行，投資者未有在股市上加大投放。加上自1月中起至今未有新股上市，港元資金未有出路，令其流動性增加。至3月初兩會期間，預料有更多政策消息及數據流出，將帶動股市及資金需求。

張建泰認為，拆息或會維持低位至本季尾，視乎銀行結餘水平何時跌至540億元低位。港美息差拉闊令套息交易增加，預料金管局將持續入市干預，惟料不會與去年般頻繁。他表示，上次美國加息時港銀未有跟加，是由於1個月拆息與最優惠利率（P）仍有空間，若至下月拆息仍處於低水平，本港或未必需要加P。

中原按揭王美鳳：

封頂息不宜高於P按息

中原按揭董事總經理王美鳳則認為，以昨日拆息及市場H按息H+1.3厘計，H按實際息率3.42厘已跌穿部分P按息3.475厘及H按封頂息3.625厘。現時港美息差甚大，過去10年息差平均約0.15厘，鮮有差距超出2厘。在套息誘因增加下，金管局或需入市，導致銀行結餘縮減，拆息或回升令港美息差收窄，故建議H按用家採封頂息以不高於P按息較佳。

外匯基金境外資產

1月增1152億

另外，金管局公布1月底外匯基金境外資產增加1152億元，至36,177億元。