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滬深港通走資 預示拆息或回升

標籤：經濟

【明報專訊】美國聯儲局2月初加息0.25厘後，各年期美元拆息同步上漲後一直反覆靠穩，反而港元拆息下滑勢頭未止，以至港美息差創下紀錄新高。以港元與美元掛鈎而言，息口各走極端的情况甚為罕見。分析相信，港息持續尋底與去年底以來資金持續流入中港股市，熱炒中國經濟重啟概念有關。但以中港股市近日同於高位受阻，互聯互通南北向資金淨流入暫停勢頭來看，港元拆息或即將見底。

「股票錢」抵消套息沽盤

1個月港元與美元拆息差距擴至約2.457厘紀錄高位，交易員沽港元、買美元套息交易獲利空間亦屬歷來最大。惟港匯直至上周五才再觸及7.85弱方保證，港元拆息至昨日仍在反覆尋底。分析指主要與「股票錢」去年底持續流入本港及內地市場，部分抵消套息交易的港元沽盤有關。熱錢閒資充裕，亦為港元拆息跌跌不休的關鍵，加大沽港元的誘因。

外資買港股難有實際數據反映，流入A股則大致可從滬深股通北向交易的資金流得以反映，相信可作為在港上市中資股吸納外資的縮影。港交所數據顯示，外資繼去年11及12月先後淨買A股分別逾600億及350億元（人民幣，下同）後，今年1月淨流入更逾1400億元，創歷來單月新高。惟至2月資金流向反覆，至昨日累計淨沽約42億元（見圖3）。

內地北水經港股通，連續6個月淨流入後，2月至今亦錄近13億港元小量淨流出。恒指上月底衝至22,700關後整固待變，北水買盤與大市成交停滯，外資加碼流入動力料亦將漸減。如此則港元拆息或短期築底回升，下次3月聯儲局若再加息，港銀跟加機會亦回升。