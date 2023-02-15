滬深港通走資 預示拆息或回升

「股票錢」抵消套息沽盤

1個月港元與美元拆息差距擴至約2.457厘紀錄高位，交易員沽港元、買美元套息交易獲利空間亦屬歷來最大。惟港匯直至上周五才再觸及7.85弱方保證，港元拆息至昨日仍在反覆尋底。分析指主要與「股票錢」去年底持續流入本港及內地市場，部分抵消套息交易的港元沽盤有關。熱錢閒資充裕，亦為港元拆息跌跌不休的關鍵，加大沽港元的誘因。

外資買港股難有實際數據反映，流入A股則大致可從滬深股通北向交易的資金流得以反映，相信可作為在港上市中資股吸納外資的縮影。港交所數據顯示，外資繼去年11及12月先後淨買A股分別逾600億及350億元（人民幣，下同）後，今年1月淨流入更逾1400億元，創歷來單月新高。惟至2月資金流向反覆，至昨日累計淨沽約42億元（見圖3）。

內地北水經港股通，連續6個月淨流入後，2月至今亦錄近13億港元小量淨流出。恒指上月底衝至22,700關後整固待變，北水買盤與大市成交停滯，外資加碼流入動力料亦將漸減。如此則港元拆息或短期築底回升，下次3月聯儲局若再加息，港銀跟加機會亦回升。