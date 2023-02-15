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港股牛皮波幅僅162點 成交不足千億

【明報專訊】港股昨日走勢牛皮，全日窄幅上落，波幅只有162點，收市跌50點至21,113點，成交不足1000億元，為兩周以來最少。有證券界人士指，港股由去年10月至今年1月累積升幅已達8000點左右，現時稍作調整亦合理，加上臨近業績期，相信市場觀望氣氛仍然濃厚。

恒指昨日高開71點，早段曾倒跌89點，低見21,074點，中午前一度反彈，最終收報21,113點，全日跌50點或0.24%，大市全日成交額976.71億元，較上日少約13%。國指跌34點或0.48%，收報7110點；恒生科技指數跌44點或1.01%，收報4330點。

聯通逆市揚3.8% 冠絕藍籌

科網股普遍疲弱，阿里巴巴（9988）跌1.4%，收報102.5元，騰訊（0700）跌2.1%至378.6元，美團（3690）跌0.3%，百度（9888）則微升0.4%。電力股龍源（0916）1月發電量增三成，漲近6%；聯通（0762）與國家教育部簽署戰略合作協議，推進教育數字化轉型，逆市揚3.8%，冠絕藍籌。

本地地產股局部反彈，恒地（0012）升1.6%，新地（0016）彈2.4%，新世界（0017）曾揚3%，午後回軟，全日平收報22.35元。港鐵（0066）小蠔灣項目第一期流標，同樣平收報41.5元。醫藥股偏軟，藥明生物（2269）遭券商唱淡，挫4%，金斯瑞（1548）跌3.8%。騰盛博藥（2137）午後一度抽升12%後急挫，收市倒跌12%，收報8.73元。

分析：等待更多美數據

第一上海首席策略師葉尚志稱，恒指過去數月已累升約8000點，但自農曆年以來反覆向下，相信屬高位回吐，市場正等待更多美國數據以及業績期，故觀望氣氛仍然濃厚，未有大突破。