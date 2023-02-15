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GU冀網店與實體店聯動 助刺激銷情擴客戶群

【明報專訊】迅銷（6288）旗下品牌GU的香港網絡旗艦店將於3月6日正式開幕，並恢復出售童裝產品。GU全球CEO柚木治表示，網購對香港顧客愈來愈重要，尤其是後疫情時代網購成為主要購物方式，因此品牌希望捉緊機遇，期望網店與實體店聯動，互相帶動銷售，擴闊客戶群。

或推網店獨家販賣產品

GU香港網絡旗艦店於指定單品更加入XXL尺碼以供選擇；除了指定地址上門配送，亦可選擇自提點或GU門市自取。柚木治稱，網店空間較不受限，可加入更多商品類型及風格，未來更有機會推出網店獨家販賣的產品，吸引用戶在網店購物。他認為，即使疫情緩和更多人外出購物，亦不一定對電商構成影響。此外，一直聽到用戶希望再次出售童裝，將推出更多「mini me」風格、即家長與小童穿著同一服裝的商品。

現時GU在港共有9家分店，柚木治表示，網店及實體店可互相推動業務，例如用戶逛街時在實體店看到商品，亦可加入收藏夾，決定購買商品時不需再次到店購物。他又指，設立網店後會繼續開設實體店，不會放緩所有渠道的發展，惟不方便透露今年的門店目標數字。雖然未能分享銷售或者客戶數量的目標，不過以GU日本發展電商為例，原有用戶購買頻率增加2倍以上，亦加入更多實體店未能觸及的用戶，有信心銷售可大幅增長。

展望今年香港消費市道，柚木治認為過去因疫情令旅客減少、銷售額受影響，現時全球旅客已經可以到訪香港，相信銷售額可急升。本地顧客亦會外出旅行，品牌會提供更多滿足本地客人旅遊需要的商品。他強調，大中華區一直是GU最重要的海外市場，未來會繼續投入發展大中華區業務，延續高性價比的定位及策略。