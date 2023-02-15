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芝商所料中日經濟勁彈 美或衰退

標籤：芝商所

【明報專訊】中國通關成為全球市場的焦點，芝加哥商業交易所（CME）高級經濟學家及執行董事Erik Norland預料，中國、日本兩國經濟將強勁反彈，但另邊廂美國經濟最快今年底起陷入衰退，相信未來兩年亞洲股市會跑贏歐美，更能吸引投資者，惟提醒中國經濟因負債高，估計經濟增幅難復疫前高水平。

政策鬆綁 內房仍難翻身

Erik Norland昨日在線上記者會上表示，隨着通關與內房三條紅線鬆綁，中國經濟未來數年會有強勁復蘇，惟房企仍難翻身。因為參考美國金融危機時，美國聯儲局將息口降至零後，2010年當地房價仍然繼續下跌，故中國內房紅線鬆綁雖好，但是對房企不會短期有利；此外，中國負債比率偏高，限制經濟增長，即使防疫措施鬆綁，估計中國經濟增幅難回復至疫情之前水平。整體而言，他認為未來兩年中國與日本等亞洲國家會有強勁復蘇，遠勝歐美，加上亞洲股份市值普遍較美股低，若亞洲企業盈利增長勝預期，更易吸引投資者青睞。惟他提醒，通關後中國人增加出遊，或推高全球石油需求及通脹，相關影響通常需時四至五季才會浮現。

中國人增加出遊

或推高全球通脹

以板塊論，Erik Norland認為中國通關利好國內消費股，但消費佔中國GDP（國民生產總值）約四成，不似美國、日本佔約65%，若中國增加消費者開支，將對中國消費股非常有利。對於中國科網股，他以「有趣（interesting）」形容，惟市值偏高，與美國科技股很不同，若國內消費股做好，或有助支持中國科網股，到時可再次關注。

指中國科網市值偏高

美國方面，雖然市場有不少聲音指當地經濟正在向好，但Erik Norland分析，聯儲局加息對經濟影響長遠，意味效果需時反映，若從美債曲線看，更預料美國經濟在今年底至明年起衰退。市場預期美國加息周期接近尾聲，Erik Norland指美國未來重返低息時期，美企市值自然可升，但若通脹不降，息率難跌，則影響美企發展，對當地股市不利，故通脹水平是關鍵；好消息是現時歐洲、亞洲冬天偏暖，天然氣價格有望回落，通脹水平有望紓緩。