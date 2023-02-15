moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

近半數受訪者看好今年投資環境

【明報專訊】大新銀行發表一項調查顯示，有75%受訪者預期息率會於下半年趨向穩定甚或回落，亦有約七成人認為今年的投資環境不會差於去年甚至更理想，當中近半數認為2023年表現會優於2022年。當中，流動資產總值達100萬元或以上的受訪者，近四成人相信投資市場已跌至低水平，並認為是入市好時機。

大新銀行執行董事兼財富管理主管陳維堅表示，聯儲局加息已到尾聲，相信軟着陸機會較大，亦有可能減息，投資環境較去年明朗，但仍要留意通脹及地緣政治等因素變化，建議投資者盡量分散資產配置。

黃國英：中美投資各佔一半

調查亦反映，有67%受訪者表示有興趣投資美國證券市場。基金經理黃國英表示，今年基金的資產配置上，取態較為積極進取，手持現金亦較少。在地理配置上，中國香港及美國則各佔一半，維持平衡配置，料美國長期優質債券回報亦有所好轉。他認為，今年美國的大型科技股暫時難以返回高位，投資者可留意市值較小的公司。除三大美股指數外，亦可留意以追蹤中小型公司為主的羅素2000指數，相信中小企業今年盈利將較好。

在樓市方面，調查指有45%人相信樓價於今年會再下跌5%以上。陳維堅指，最近樓市出現小陽春，惟租金回報仍較按揭利率為低，令樓市受壓。若美國掉頭減息，香港最優惠利率（P）亦有機會跟隨下調，料情况將有機會改善。

調查於去年12月至今年1月訪問500名年齡介乎20至60歲有投資經驗的香港居民，收集他們對2023年投資環境的看法，以及他們對不同投資市場及產品的個人喜好。