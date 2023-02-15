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中央列明貸款以外金融資產納風險分類 標普：增內銀透明度 不良資產率料7.6%

標籤：經濟

【明報專訊】人行及銀保監上周末正式發布《商業銀行金融資產風險分類辦法》，國際評級機構標普昨天發表報告指出，在更嚴謹的監管規則下，貸款以外的金融資產也將會納入分類管理，可大大提升內銀的透明度，標普指新《辦法》之下，根據該行估計內銀2022年底不良資產比率（NPA）實達7.6%，高於監管機構公布的1.71%不良貸款率。內地券商國泰君安認為，《辦法》長遠有利內銀，明確重組資產定義，亦有助鼓勵銀行參與內房行業的債務重組。

人行及銀保監早在2019年已公布此《辦法》的徵求意見稿，上周末公布的最終定稿，對不良資產定義採取的標準普遍較徵求意見稿寬鬆，即資產質素較原有定義為差才跌入不良資產行列。標普的報告指出，在新公布的商業銀行金融資產風險分類制度下，內銀掩蓋問題貸款的機會將會變少，更新資產分類系統後將大大提升內銀的透明度。

新例7月生效 風險敞口須2025年底達標

新規將於2023年7月1日起適用於新業務，而現有風險敞口必須在2025年底之前達到監管標準。該重新分類計劃會按季度有計劃、分步驟對所有存量業務全部按照《辦法》要求重新分類。

標普又指出，新方式下將對問題資產的風險分類變得更嚴格，此將最大程度減低監管套利（regulatory arbitrage）的機會。標普又指出，其NPA指標中包括一部分「關注類」貸款，亦包括對展期的貸款（forborne loan）和其他問題貸款的估計，如對已出現風險的內房貸款、納入重組計劃的貸款等。新規下有望改善銀行的資產質量指標，亦更能反映宏觀經濟的走勢和企業的健康程度，並減少在經濟受壓期間，資產質量卻改善的不正常現象。

《辦法》清楚確定逾期天數與五級風險分類的關係，亦界定了在一家銀行，以及在整個銀行業的逾期比例為多少，即要界定為不良資產（見表）。同時放寬了資產重組觀察期時限，由原來的半年延至一年，亦確定重組資產不一定列入不良類，但至少要納入關注類。

國泰君安發表的報告指出，短期看，由於內銀撥備覆蓋率遠高於監管要求，《辦法》實施對減值計提影響十分有限。中長期看，完善風險分類利好銀行有效防控和化解風險。《辦法》對重組貸款實質重於形式的分類標準，也利好銀行積極參與房地產、城投等結構性風險的債務重組，以時間換空間、平穩着陸。

明報記者