美CPI按年升6.4% 高預期 市場押注儲局或再加息3次

剔除變動較大的能源及食品價格，美國1月核心CPI按年升5.6%，較12月下滑0.1個百分點，升幅是2021年12月以來最低，不過分析師原預期回落至5.5%。按月計算，核心CPI升0.4%，符合預期。通脹緩慢的回落速度，反映美聯儲仍需繼續加息遏抑通脹。美股3大指數早段反覆。

儲局官員：或須上調利率預測

芝商所的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員繼續押注美聯儲在3月加息0.25厘的概率在九成以上，而5月再加息0.25厘或以上的概率維持在八成以上，與CPI數據公布前變化不大。在3月及5月各加息0.25厘後，6月再加息的0.25厘或以上的概率，則首次突破五成。

明年有投票權的里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）昨表示，通脹正在正常化，但回落得較慢，如果通脹繼續持續高企，美聯儲可能需要將利率上調至高於原先預期的水平。

LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach表示，通脹正在緩和，但可能不會按美聯儲所希望的速度降溫。高盛資產管理公司多元資產解決方案投資總監Maria Vassalou表示，核心通脹強勁，反映美聯儲仍有很多工作要做，才能使通脹率回落至2%。

可口可樂全球銷售件數跌1%

受飲品價格上調推動，可口可樂公司（美：KO）第四季銷售額按年增長7%至101.3億美元，勝於預期。不過上調價格影響了部分產品的需求，不受匯率及價格變動影響的全球產品銷售件數（unit case volume）在第四季跌1%，其股價早段微跌。

此外，昨日公布的日本第四季GDP初值，剔除物價變動因素後的實際GDP按季增長0.2%，折算成年率增長0.6%，避免陷入技術性衰退。由於憂慮外國經濟放緩，日本企業的設備投資減少，但旅遊需求復蘇使消費保持增長。2022全年實際GDP較2022年增長1.1%，不過增速較2021年的2.1%有所放緩。

（綜合報道）

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