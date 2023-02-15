植田獲提名掌日央行 「日圓先生」料第4季加息

有「日圓先生」之稱的日本財務省前官員榊原英資指出，日本「肯定」已擺脫通縮，預期日本央行新班子先將停止寬鬆政策，然後逐漸趨向緊縮，隨着通脹增長加快，可能促使植田於今年10至12月加息，令日圓兌美元漲至120水平。他說，日本經濟過熱是意料中事，這可能促使植田收緊政策。日圓兌美元昨在132水平徘徊；每百日圓兌港元維持5.9算。

植田有「日本伯南克」之稱

日本10年期國債孳息率本月一直接近日本央行設定的半厘上限，原因是市場押注新任行長將不得不在通脹壓力下，調整或完全放棄孳息率曲線控制（YCC）政策。債券交易員最新押注，進一步調整YCC政策可能較預期早，並預計日本將在7月結束負利率政策。

退出負利率政策，可能會加劇日本債券的拋售。日本央行已持有約一半政府債券，繼續增加購買量，將進一步損害市場運作。另一方面，倘日本國債孳息率上升，也可能促使日本投資者將更多資金匯回日本，導致海外流動性減少，並推高全球借貸成本。事實上，日本投資者去年減持創紀錄的1810億美元（約1.4萬億港元）外國債券。

有「日本伯南克」之稱的植田，擁有麻省理工（MIT）博士學位。他在MIT師從費希爾（Stanley Fischer），後者後來曾當上美聯儲副主席，美聯儲前主席伯南克（Ben Bernanke）及歐洲央行前行長德拉吉（Mario Draghi）也是其學生。植田自1998年起擔任央行委員7年，2000年8月在貨幣政策會議上，為央行退出零利率政策投反對票，被部分人視為鴿派。不過他也談論過貨幣寬鬆的副作用，部分人認為他是實用主義者。自2005年以來，他未再參與央行決策，被視為政策局外人，偏離了由財金或央行官員擔任央行行長的傳統。

（綜合報道）

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