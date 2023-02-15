植田獲提名掌日央行 「日圓先生」料第4季加息

【明報專訊】日本政府昨向國會正式提名經濟學家植田和男（圖）出任日本央行行長，接替將於4月8日任期屆滿的黑田東彥。植田將成為戰後首位學者出身的日本央行行長。兩名副行長提名人選分別為金融廳前長官冰見野良三及央行理事內田真一。共同社指，執政自民黨內部對起用急於改變寬鬆政策的「鷹派」保持警惕，而植田表態短期內將維持貨幣寬鬆，不過黑田任內推動的大規模寬鬆政策副作用明顯，包括日圓大幅貶值、金融市場功能下降等，推動貨幣政策正常化將成為新班子的重任。
有「日圓先生」之稱的日本財務省前官員榊原英資指出，日本「肯定」已擺脫通縮，預期日本央行新班子先將停止寬鬆政策，然後逐漸趨向緊縮，隨着通脹增長加快，可能促使植田於今年10至12月加息，令日圓兌美元漲至120水平。他說，日本經濟過熱是意料中事，這可能促使植田收緊政策。日圓兌美元昨在132水平徘徊；每百日圓兌港元維持5.9算。
日本10年期國債孳息率本月一直接近日本央行設定的半厘上限，原因是市場押注新任行長將不得不在通脹壓力下，調整或完全放棄孳息率曲線控制（YCC）政策。債券交易員最新押注，進一步調整YCC政策可能較預期早，並預計日本將在7月結束負利率政策。
退出負利率政策，可能會加劇日本債券的拋售。日本央行已持有約一半政府債券，繼續增加購買量，將進一步損害市場運作。另一方面，倘日本國債孳息率上升，也可能促使日本投資者將更多資金匯回日本，導致海外流動性減少，並推高全球借貸成本。事實上，日本投資者去年減持創紀錄的1810億美元（約1.4萬億港元）外國債券。
有「日本伯南克」之稱的植田，擁有麻省理工（MIT）博士學位。他在MIT師從費希爾（Stanley Fischer），後者後來曾當上美聯儲副主席，美聯儲前主席伯南克（Ben Bernanke）及歐洲央行前行長德拉吉（Mario Draghi）也是其學生。植田自1998年起擔任央行委員7年，2000年8月在貨幣政策會議上，為央行退出零利率政策投反對票，被部分人視為鴿派。不過他也談論過貨幣寬鬆的副作用，部分人認為他是實用主義者。自2005年以來，他未再參與央行決策，被視為政策局外人，偏離了由財金或央行官員擔任央行行長的傳統。