基金特區：安本看好今年中國經濟股市 消費數碼化環保醫療等主題可留意

安本首席經濟師Jeremy Lawson表示，雖然環球通脹或已見頂，但美國就業市場依然緊張，工資仍高企，再加上偏高的能源價格，預計美國聯儲局不會於短期內放鬆貨幣政策，這一循環持續下去可能會導致眾多經濟體在今年中前陷入衰退。相較之下，內地通脹仍然溫和，讓中央政府可以相對寬鬆的貨幣及財政政策保持經濟穩定增長，突顯中國與環球大部分地區處於不同的經濟周期，當大部分國家經濟增長放緩，甚至處於經濟衰退的邊緣，今年中國經濟增長則有望加快，但相信經濟增長不可能出現如過往般達7%至8%的增長，因為中國已汲取金融海嘯後的教訓，在刺激經濟政策上不會太過進取。

旅業復蘇 料貢獻GDP半個百分點

隨着防疫政策鬆綁，內地經濟活動轉趨活躍，被疫情壓抑數年的需求，如家庭消費迅速回升，國內旅遊活動亦轉趨活躍。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）表示，內地經濟活動改善，充分體現於春節期間的旅客量上升，該行的數據顯示，在春運開始後的25天內（即2023年1月7日至1月31日），旅客總數較2022年同期增長56%，達到2019年水平的63%，國內旅遊的快速回暖是在眾多令人鼓舞的信號中最為明顯的，相信旅遊業是內地經濟復蘇的一個非常重要的序幕，假設2023年國內旅遊收入能恢復至2019年水平的80%，對GDP的貢獻率約為0.5個百分點，預期再加上內地消費勢頭持續強勁，投資信心也可能逐步回升，今年中國經濟增速將加快，目前該行維持今年中國經濟增長5.5%的預測。

內房存隱憂 中央料再推刺激措施

不過，中國經濟增長仍存隱憂。Jeremy Lawson表示，內地重新對外開放的初期，經濟仍有可能受到新冠感染的個案增加影響，但相信情况會逐步受控。姚鴻耀補充，內房負債仍偏高亦是個難題，長遠內地政府仍會要求房地產行業去槓桿，然而，私營開發商的去槓桿工作對需求產生了負面影響，即使樓價下跌，內地市民亦不願意購買房地產，預期內地政府年內有望再推刺激措施，如降低首付，又或放寬第二套房購買限制等，以帶動內地居民對房地產的需求。

姚鴻耀預期，今年上半年中國市場仍會較為波動，預料下半年市場表現會較佳，認為上半年的波動市將為長線投資者提供入市機會，相對較看好具長期增長潛力的主題，優質消費是其中之一，隨着中產階級財富增長，將帶動內地的高端商品及服務需求，同時這些中產階級對投資理財的需求亦將增加，與財富管理相關的行業將可受惠，而過去數年的疫情，推動內地醫療產業的發展，內地人口老化，亦將拉動此產業的需求，數碼化及環保亦是內地長線持續發展的產業。

此外，上述主題均可受惠於內地的科技創新。姚鴻耀指出，內地政府致力於培育創新文化，以推動經濟增長，中國在此方面具有優勢，因為龐大的人口規模讓其培養了更多的科學、技術、工程及數學（STEM）畢業生（見圖），以環保方面為例，中國在太陽能、電池和風能的製造與生產方面於全球市場佔據較大的份額，並預期於美國的《晶片法案》促使下，未來中國半導體產業的發展將加快。

中國股市累升不少 估值仍吸引

儘管中國股市已累升不少，但姚鴻耀認為，估值具有吸引力，特別是市場中的優質企業，如去年宏觀經濟充斥利淡因素，中國市場內不乏可保持盈利增長的企業，今年內地經濟復蘇將利好企業盈利表現，同時內地房地產市場受壓下，內地投資者或會將資金由樓市轉投股市，對中國股市有一定支持。

姚鴻耀補充，中國股市與全球股市的相關性較低，參考去年9月的數據，中國A股市場與MSCI世界指數的相關系數為26%，意味當已發展市場經濟體陷入政策緊縮周期之際，配置中國股票可以分散投資風險，再加上良好的盈利，與支持政策，有望吸引國際投資者將資金投入中國市場。

明報記者 劉敬華

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