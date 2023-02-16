Bing 跟 Google 鬥AI 時營銷人要知道的事

營銷內容講情感

Google前陣子將評估網頁的三大因素：EAT：專業性(Expertise)、權威性(Authoritativeness)、可信度(Trustworthiness)，在外加一個E—經驗(Experience) 。我覺得這個小改變也是對Marketers和內容創作者在一片AI瘋潮下，創作內容的定位。前兩天的情人節身邊朋友半開玩笑的post出請槍ChatGPT給另一半寫的情書，上下款內容一一齊全，也有用上情感的形容詞，但一定不能直接用得著。因為人工智能還沒有考慮到他倆關係和日常經歷，忽然過分肉麻，有如穿了一身名牌，卻沒有靈魂的軀殼，可能會適得其反引來令另一半懷疑吧！ChatGPT事實上已經可以模擬不同語調甚至人物的語氣去創作，不過情感拿捏和經驗暫未見可以模擬，所以我相信有個人見解和洞察觀點與情感的內容是搜尋引擎和「真人」所期待的。

人工智能應用在營銷

在OpenAI的API開放及一片熱潮下，一定有更多有人工智能的應用程式推出，會更直接易用，也更能直接套用於不同行業，還不限於內容創作。人工智能應用於數據和資料分析、程式編寫、營銷流程自動化、大規模內容個人化、廣告創意測試和優化，以及市場調查都是幾個很有優勢的範疇，值得我們一一探討。

Source: Microsoft Blog, ChatGPT 截圖

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！pozhehao

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