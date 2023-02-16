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Bing 跟 Google 鬥AI 時營銷人要知道的事

Microsoft 投資10B在ChatGPT，最近將自家搜尋引擎Bing整合了ChatGPT開放測試，Bing App下載量突然爆10倍。Google 不甘示弱推Brad，卻因在新聞發布會答錯問題，新產品和股價相繼下滑。作為營銷人，我樂於享受這種花生新聞，兩家大公司鬥法，當產品有進步，受益的一定是用家。

AI 文章「一大抄」

因為最近的AI人工智能熱潮，剛接觸AI應用在文字編寫的朋友，應該對輸出的結果很震撼。然後也有很多生產內容教學的材料，彷彿像AI內容貼上網就會得到搜尋引擎的垂青。事實上以人工智能編寫一些初階資訊文章，偶有錯誤，但的確省時省力，不過這類文章，題材通常已經在網絡上飽和，如為順位搜尋引擎優化而製作，效果成疑。

營銷內容講情感

Google前陣子將評估網頁的三大因素：EAT：專業性(Expertise)、權威性(Authoritativeness)、可信度(Trustworthiness)，在外加一個E—經驗(Experience) 。我覺得這個小改變也是對Marketers和內容創作者在一片AI瘋潮下，創作內容的定位。前兩天的情人節身邊朋友半開玩笑的post出請槍ChatGPT給另一半寫的情書，上下款內容一一齊全，也有用上情感的形容詞，但一定不能直接用得著。因為人工智能還沒有考慮到他倆關係和日常經歷，忽然過分肉麻，有如穿了一身名牌，卻沒有靈魂的軀殼，可能會適得其反引來令另一半懷疑吧！ChatGPT事實上已經可以模擬不同語調甚至人物的語氣去創作，不過情感拿捏和經驗暫未見可以模擬，所以我相信有個人見解和洞察觀點與情感的內容是搜尋引擎和「真人」所期待的。

人工智能應用在營銷

在OpenAI的API開放及一片熱潮下，一定有更多有人工智能的應用程式推出，會更直接易用，也更能直接套用於不同行業，還不限於內容創作。人工智能應用於數據和資料分析、程式編寫、營銷流程自動化、大規模內容個人化、廣告創意測試和優化，以及市場調查都是幾個很有優勢的範疇，值得我們一一探討。

Source: Microsoft Blog, ChatGPT 截圖

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！pozhehao

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bernie@social-stand.com

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