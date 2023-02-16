監管穩定幣及虛擬資產交易監管需無縫整合

過去一年經歷穩定幣Luna/UST及知名交易所FTX兩個大型爆雷事件後，社會意識到單靠分散式信任機制去監察業界運作並防止爆雷發生明顯有不足之處。業界對這立法倡議反應正面無可厚非。金管局公布的文件顯示，該立法框架和其他國際市場的做法相似，將為穩定幣市場的所有參與者提供一個公平的競爭環境。該框架還將為消費者提供更大的保護，因為它將要求穩定幣的發行者滿足某些標準和規定。此外，此舉還將引入更大的金融穩定性，因為它將確保穩定幣發行者的活動受到監控，並採取適當措施應對任何潛在風險。

金管局亡羊補牢未為晚也

在香港金融市場因為去年證監會（SFC）推出非常苛刻及「趕客」的VASP框架引致人才、資金及機構大量流失的教訓下，HKMA的新框架將鼓勵創新和投資為其中一個著眼點。它將會通過提供更清晰和確定的監管環境，預計將吸引更多的公司和投資者進入市場。這反過來就是一個創造就業機會並促進本地經濟的而主動出擊的政策。此外，它還將鼓勵新技術的發展，因為公司將能夠探索創新的解決方案來解決穩定幣帶來的獨特挑戰。

面對遺傳性監管分工限制

由於香港的財金監管框架是按市場產品分類而分成HKMA、SFC及保監（IA）等三大監管機構，而穩定幣卻是數字資產當中的一種，目前也有以下三大種類：

1. 法幣支持的穩定幣。法幣支持的穩定幣與基礎法定貨幣的價值掛鈎，如美元。它們由儲備的同等數量的法定貨幣支持。(目前由HKMA負責)

2. 加密貨幣支持的穩定幣。加密貨幣支持的穩定幣由基礎加密貨幣支持，如比特幣或以太坊。它們旨在保持相對於它們所支持的加密貨幣的穩定價值。(目前由 SFC 負責)

3. 演算法穩定幣。演算法穩定幣沒有任何資產支持，而是旨在通過演算法調整其供應量以應對需求的變化，從而保持穩定的價格。(目前由SFC負責)

先不說目前虛擬資產交易是以智能合約模式不斷在穩定幣和一般虛擬貨幣之間不斷交易需要各監管機構以統一標準、指引及法則維繫市場運作，單從將要監管穩定幣的議題上，你應該已經意識到目前提出的框架裡仍然未能提供未來幾個監管機構的分工和合作模式，甚至是共同制定標準及操作指引的議題。

將監管穩定幣和其他數字資產活動的任務分別交給HKMA及SFC將會遇到很多挑戰，甚至會導致混亂和工作重疊。它還可能導致兩個監管機構在其職責範圍和對數字資產活動的規則方面產生衝突。當加入更多機構如穩定幣交易保險這一類需要三個甚至更多監管機構參與的情況時，它更可能因為監管權責分散，缺乏統一的監督，使利益相關者難以了解監管情況的種種負面問題。

按數字經濟新玩法整合資源

總而言之，愚公認為金管局引入立法框架來監管穩定幣的舉措是一個積極的步驟。該框架預計將提供更大的消費者保護和金融穩定性，並促進香港甚至大灣區數字經濟的發展。此外，它還有望鼓勵該地區的創新和投資，最終導致大灣區內經濟增長和發展。由於中國內地短期內並不會接受任何虛擬貨幣及資金自由出入的財經活動，在一國兩制下香港將會繼續發揮一個重要的中介人角色。 香港政府必須馬上展開整合各相關監管機構在虛擬資產交易領域的分工和合作框架及運作模式，一方面成立跨部門工作小組針對未來發展以制定一致性的標準和指引給業界參考，另一方面必須全力投入橫跨多個監管機構使用的數據庫及人工智慧監管/合規科技平台，這樣才是實現「以結果為目標」的好方法。

陳家豪

雲端與流動運算專業人士協會會長

香港數字金融協會聯席會長

智慧城市聯盟金融科技委員會主席

香港新興科技教育協會副會長

香港城市大學EMBA特約教授

acmcp.org