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金管局再接149億港元沽盤

【明報專訊】資金有加快流出港元迹象，金管局昨日凌晨承接148.68億元港元沽盤，為2018年來最大的單次沽盤，今日結算後，本港銀行體系總結餘將降至770.05億元。不過昨日港元拆息沒有因此明顯上升，與按揭相關的1個月拆息自5個月低位微升至2.13點子（1厘等於100點子），與美元拆息息差仍達2.44厘。分析指出，目前港元非常充裕，抵消自港元沽盤抽走資金，不過預期拆息再跌空間有限，料至年中1個月港元拆息將回升至3.55厘。

2018年來最大單次沽盤

港匯跌勢稍緩，截至晚上9時未有觸發7.85的弱方保證水平。昨日中長期拆息仍然下跌，與銀行資金成本關係較大的3個月拆息下跌0.36點子至3.42厘。雖然現時港美息差足以吸引套息交易推升港元拆息，不過華僑永亨銀行經濟師姜靜認為，近期港股回軟，加上貸款需求、集資活動，以及旅遊業的復蘇仍較緩慢，市場對港元及港元資產需求轉弱，拆息因此持續走低。金管局承接港元沽盤所抽走的資金相對港元流動性十分有限，未能對港元拆息造成明顯影響。

姜靜預期，及後港元拆息續跌空間有限，除了將有更多套利交易，內地經濟重啟投資主題繼續、本港經濟基本因素改善，將令市場對港元和港元資產需求回暖。據利率掉期市場顯示，投資者正押注港元拆息將有較急的升幅，該行預計3個月拆息在年中回升至4.15厘水平。她亦預計金管局未來一段時間仍要承接港元沽盤，若總結餘跌至接近2019年低位的500億元，當局有可能從票據市場抽調流動性，令總結餘維持在舒適區域。

高盛月初降低本港銀行淨息差預測，昨再發表報告，預期在銀行體系總結餘減少下，港元拆息將上升，預料今年1個月拆息會上升3.1厘，恒生（0011）和中銀香港（2388）今年淨息差料只會上升0.24厘。該行維持恒生「沽售」評級，因為恒生港元資產風險敞口最大，融資成本最高，中銀香港和匯控（0005）則維持「買入」評級，因為預期兩行每股息率約有6厘。