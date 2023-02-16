嘉信理財維持美年底減息預測不變

指商品價回落工資升幅見頂

聯儲局關注的勞動力緊張，林長傑表示，早前疫情影響消退、近期工資上升吸引勞工回到市場，緊張情况已較去年底緩和，美國工資升幅料已見頂，勞動市場波動預期至下半年會較明朗。

市場期待通脹可軟着陸，美股市場氣氛向好，標指年初至周二累升7.7%。不過林長傑認為，美國經濟軟着陸機率只有一半，美國經濟諮商會（CB）的領先指標（LEI）目前走勢，與過去經濟衰退前相若，採購經理指數（PMI）近月亦在惡化。隨着新經濟數據公布，及後數月美股會更波動，改變年初向上的趨勢。

此外，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，加息對經濟影響一般會滯後一年至年半，隨着緊縮在未來數月發揮作用，通脹及經濟增長均會有所放緩。經濟衰退憂慮加劇，股市或會回吐近期部分升幅，但他認為聯儲局或需放寬緊縮，可視為買入良機。雖然市場或有所動盪，但未來一年風險資產樂觀看法不變，股市一般在通脹見頂後的2至3年表現理想。