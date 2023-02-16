官媒倡適時減息 引導儲蓄轉向消費

國民儲蓄高投資總額 反映資金閒置

《證券時報》文章指出，存款上升除因內地人長期儲蓄習慣外，疫情期間股票、基金收益下降，特別是銀行理財產品「破淨」，即跌穿淨值出現虧損，減少居民投資意願，加上內地人購房減少，令不少存款以超額存款形式出現，即國民儲蓄總額高於投資總額，反映資金閒置。

文章又指出，貨幣存在市場有效流通才能帶動經濟增長，留在銀行則造成貨幣擠壓，也反映未來預期轉弱、消費需求不足、投資意願下降。若降低利率，除了降低企業債務負擔，刺激消費和投資復蘇，也可改善企業融資環境，增加居民財產收入，為股市上升創造條件，改善市場預期並提振消費信心。文章亦建議推出其他財政政策，例如發放消費券、鼓勵汽車消費下沉至城鄉市場，並完善社會保障體系，降低防禦性儲蓄意願。

自去年8月後，貸款市場報價利率（LPR）保持不變，信銀國際首席經濟師卓亮認為，目前內地其實沒有迫切需要減息，1月廣義貨幣（M2）供應量按年增長12.6%，創近7年新高，即使名義GDP今年有高單位數增長，市場流動性仍相當充裕，另外春節期間內地旅遊、餐飲等高頻數據顯示消費明顯反彈，非製造業採購經濟指數在1月也急彈至54.4點，減少貨幣寬鬆需要。雖然1月大宗消費，如百強房地產銷售額按年仍跌31.7%，不過，卓亮指去年底內地已全面推出支持樓市政策，包括放寬限貸、降低首套房按息等，加上目前內地居民負債水平不低，當局也要審慎防止風險，因此不認為會為此降低利率。隨着內地經濟活動復常、居民收入提高，最終均能提振消費，不用過於擔心。