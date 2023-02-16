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國泰載客量重上百萬人次 疫後首次 管理層：盡力增運力迎復活節長假

標籤：經濟

【明報專訊】踏入復常，國泰航空（0293）昨日公布1月客、貨運量數據，載客量按年大增40.8倍至103.19萬人次，為自2020年3月新冠疫情以來首次突破100萬（見圖），但僅達2019年疫情前同期的33%。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，月內平均每日接載逾3.3萬人次，較12月的2.6萬人次有所增長，客運運力按月升18%。劉凱詩亦表示，自香港與內地在上月恢復免檢疫通關後，經香港轉機往內地的航班需求遞增。

明報記者 陳麗歡

國泰昨日中午公布相關數據，全日收報7.7元，跌0.5%。國泰1月收入乘客千米數按年升38.07倍，乘客運載率增加46.4個百分點至86.8%，客運力按年增加17.17倍，按月增18%，恢復至2019年疫情前37.4%水平。受通關帶動，月內中國內地航線收入乘客千米數按年升8.7倍，升幅按月顯著增加。東北亞航線收入乘客千米數按年升341.12倍，東南亞航線收入乘客千米數升75.69倍，升幅按月均顯著增加。

劉凱詩表示，農曆新年期間的休閒旅遊需求同樣強勁，出遊日本、曼谷和新加坡等熱點的航班尤其受歡迎，月內增加括泰國布吉和西安新航點。她亦表示，受限日本當局對由香港出發的航班數目限制，需要取消部分航班。

劉凱詩展望市場，稱正努力盡可能增加未來數月的客運航班運力，為復活節假期旺季作出準備。此外，預期往返內地，包括點對點直航及經香港轉機的接駁航班需求會繼續增長，料在今月底往返內地14個城市的航班將增加至每周超過100對。

貨運力升1.96倍 僅達疫情前63%

貨運方面，1月共運載9.51萬公噸貨物，按年升28.1%，按月跌11%。貨物收入噸千米數按年升1.4倍，運載率按年跌14.4個百分點至62.2 %。貨運力升1.96倍，惟僅達2019年疫情前約63%水平。劉凱詩表示，隨着內地新冠疫情緩和，跨境貨車服務轉趨正常，農曆新年假期前的貨運需求因而有輕微增長，令1月上半月的貨運業務表現理想；但受內地新年假期間停產影響，整體貨運需求一如預料轉弱。她預料貨運需求在農曆新年假期後需時回復，預計區域航線的貨運會如常較長途航線更快回復。