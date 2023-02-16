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林一鳴：房企融資難 「國進民退」更嚴重

標籤：經濟

【明報專訊】本港自2月6日起與內地全面通關後，內房發展商積極在港推盤，資深投資者林一鳴出席擁國企背景的華發股份（滬：600325）舉辦的會議後指出，在「爛尾樓」風波後，內房存在「國進民退」的分化情况，他近周前往珠海華發項目考察，認為內地置業人士「寧願買貴啲都唔想爛尾」，相信在未來內房融資困難、債務違約持續，民企在資本市場、債券市場難獲資金下，此心態仍會持續一至兩年，將令國企背景內房更受惠兼股價表現較穩定。

預料港樓價今明年升15％

林一鳴表示，內地整體樓價在去年按年回落約一成後，雖然因經濟差未會大幅回升，但相信北上廣深等一線城市將止跌回升，二、三線城市恢復速度較慢，樓價續有可能下跌。而國企內房將受惠樓價企穩及民企退出的局面。民企在「爛尾樓」陰霾下，「即使劈價三成都賣唔到」，續陷資金困局。

本港方面，他認為港樓於去年11月左右見底，現時劈價、蝕讓的樓盤減少，議價幅度亦大減，加上美國加息步伐放緩下，預計本港今明兩年樓價分別按年回升5%至10%左右，兩年合計修復約15%水平，可重回2022年初水平。

本港商業物業方面，他預計今年底本港甲廈商廈的空置率會進一步增至18%，主要因為中環供應增加，九龍灣非核心區等又供應不絕，暫時在開關後亦未見中資或外資快速回港開設總部或分部，故空置率會持續上升。

大摩：對內房看漲 銷售3或4月轉正

投行摩根士丹利發表報告，指在上周到訪由國企、半國企及民企在北京、上海及杭州的16個樓盤，主要新開住宅樓盤錄得達80%的銷售率，部分更已售罄，或錄得強勁的人流，以及對未來推貨超額認購。

該行發現，在上述期間國企內房項目因品牌及產品質素較民企內房項目佳，而錄得強勁銷售及更快的周轉率。

部分國企目標是土地收購後6至12個月後沽清，因應上海、杭州等地對於預售的建設階段的要求較低。

該行續對內房看漲，並建議逢低建倉，對於今年全國房地產銷售增長，該行較行業共識的高，按年升2%，並有望在3或4月轉正，較此前預測需在今年次季中段才恢復提前。