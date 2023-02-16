新版Bing分析財報大量出錯 「互聯網之父」警告勿急於投資AI

【明報專訊】Google人工智能（AI）聊天機械人Bard上周在演示活動給予錯誤資訊，拖累母企Alphabet（美：GOOG）股價急挫後，微軟（美：MSFT）由OpenAI聊天機械人ChatGPT技術支援的Bing搜尋引擎，也被發現在上周二演示活動存在數據錯誤，只是當時不為人注意。據悉，微軟當時以AI技術升級的Bing，分析Gap（美：GPS）及Lululemon（美：LULU）的財報，但Bing對兩家公司營業利潤率、調整後攤薄每股收益等，都提供了錯誤數據。
微軟營銷主管Yusuf Mehdi上周二展示如何用升級版Bing，總結Gap在11月發布的第三季財報要點。不過搜尋引擎研究員Dmitri Brereton在對照財報實際內容後發現一堆錯誤，例如Bing給出Gap調整後營業利潤率為5.9%，財報中調整後營業利潤率卻是3.9%，未經調整營業利潤率為4.6%。
此外，Gap第三季調整後攤薄每股收益為0.71美元，而非Bing所指的0.42美元。Gap在第三季財報預期，第四季銷售額可能呈「中個位數（mid-single digits）百分比跌幅」，預示全年收入可能下降。但Bing卻表示， Gap預期全年銷售額獲「低雙位數（low-double-digits）的百分比增長」。Bing同時杜撰了Gap對全年營業利潤率及全年攤薄每股收益的預測。
對於Lululemon財報分析，Bing也犯了類似錯誤，例如指該公司第三季毛利率為58.7%，實際為55.9%。Bing指該公司營業利潤率為20.7%，實際為19%。Brereton指出，除財報數據錯誤以外，升級版Bing就吸塵機規格及墨西哥旅行規劃提供了可能不準確的答案。他向CNBC表示，起初並非故意為Bing尋找錯處，而是想撰寫有關Bing和Bard的比較，卻發現犯錯的並非只有Bard。
Bard上周在Google的宣傳片中，被發現錯誤指出「韋伯太空望遠鏡拍攝了第一張太陽系以外行星的照片」。不過首批系外行星照片其實是由歐洲南方天文台（ESO）的「甚大望遠鏡」（VLT）所拍攝。
AI專家將聊天機械人一本正經地胡說八道的現象，形容為「幻覺」（hallucination），指基於大型語言模型的AI工具，在內容生成的過程中，除了會對原文內容增刪、竄改，還會有杜撰內容的傾向。微軟發言人向CNBC表示，知悉Bing的錯誤，並已預計它在預覽期間犯錯，因此用戶回饋至關重要，使模型從中學習改進。
被譽為「互聯網之父」、奠定現今互聯網架構的Vinton Cerf警告，不要因ChatGPT流行而急於投資AI，這項技術未先進到可短期押注。