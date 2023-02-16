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美零售銷售上月彈3%增加息憂慮 道指早段挫逾百點

【明報專訊】美國零售銷售額在去年11至12月連續兩個月按月收縮後，在1月按月大幅反彈3%，升幅是2021年3月以來最大，遠超經濟師平均預期的1.9%升幅，反映經濟可能過熱。

遠超CPI升幅 反映通脹高企

零售銷售數據未經通脹調整，意味1月的消費者開支，遠超美國1月消費者物價指數（CPI）的0.5%升幅，反映通脹持續高企之際，美國消費仍然暢旺。即使聯儲局持續加息，仍未足以令美國經濟降溫，預示利率仍須繼續上調。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨高見4.7厘後回落。美股三大指數早段下滑，道指跌逾百點。

今年有投票權的達拉斯聯儲銀行行長洛根（Lorie Logan）及明年有投票權的里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin），此前相繼釋出持續加息的信號。

擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）預期，要讓通脹率回落到2%的目標，可能需時數年。他預期聯邦基金利率在今年底保持在5厘至5.5厘的範圍內是合適的。

由於聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard）將出任白宮國家經濟委員會（NEC）主任，此人事變動意味美聯儲將失去一名重要的「鴿派」領袖。她對加息的取態較聯儲局主席鮑威爾溫和，曾強調過度加息的風險。部分市場人士恐布雷納德退出美聯儲，可能導致美聯儲在今春較大幅度加息。

（綜合報道）

[國際金融]