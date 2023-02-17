渣打多賺34%遜預期 回購增至78億 洪丕正看好收入續升 料內房最差已過

明報記者 鄺海盈

渣打全年及第4季業績均遜預期，去年法定淨利息收入75.93億美元，按年增12%，較市場預期76.32億元為低；除稅前法定溢利42.86億美元，按年增28%，亦低過預期47.34億美元；第4季淨利息收入20.23億美元，按年增19%；除稅前溢利5.29億美元，按年增21%，均低過市場預期。

估今年淨息差升至1.75厘

去年信貸減值支出8.38億美元，按年大增2.29倍，當中有關內地房地產支出5.82億美元，主要由於一些內房評級下跌。

洪丕正表示，去年內地推出便利內房企業融資政策，有見及內地樓宇成交有所改善，相信內房最差情况已過，惟當中仍有不確定性。其敞口由2021年約40億美元減至去年的33億美元。27億美元涉及內地發展商，當中11億元為信用級別。連同抵押品，該行對內房的撥備已覆蓋該板塊的不良資產逾八成。

市場預期美國加息周期已步入尾聲，洪丕正認為，現時談加息完結仍是言之過早。惟他相信該行可受惠於息口趨升，去年淨息差上升0.2個百分點至1.41厘，料今年可升至1.75厘，明年高於1.8厘。

大摩料前景改善 維持增持評級

另外，早前傳阿布扎比第一銀行繼續收購渣打計劃，行政總裁溫拓思（Bill Winters）接受外媒訪問時表示，絕對不會出售渣打，潛在出售不是公司關注的重點。渣打亦沒有、以及尋求與任何潛在投標人接洽。

大摩報告表示，渣打業績遜預期，主要受到一次性因素影響，惟相信渣打能夠達到其2024年的有形股東權益回報，預料集團更專注於成本控制及資本回報，以及展示其獨立價值。大摩認為渣打前景及資本回報將改善及提升，維持「增持」評級。